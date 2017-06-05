| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面遠離天氣未回穩 高溫達33度 北市蓬萊大樓凌晨火警 高樓雲梯車馳援灌救中
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄》單親媽甩「盲」點 轉念當按摩師

2017-06-05

〔記者洪定宏／高雄報導〕具幼教老師資格的廖庭穎，去年確診罹患無法治癒的罕見疾病「隱性遺傳色素性視網膜炎」，等於全盲，她整整封閉了三個月，才說服自己「沒有時間憂鬱」。在高雄市社會局視覺障礙者社會重建中心協助下，廖庭穎「學會當個盲人」，成為視障按摩師，樂觀迎接新生命。

廖庭穎的丈夫、胞弟與父親相繼過世，獨力撫養十七歲獨生子及七十歲行動不便的老母親，當過行銷專員、幼教老師、藥師助理，再轉到生技公司，前年九月歡喜升任經理，扭轉她命運的「黑手」悄然接近。

「明明要找的物品就在眼前的桌上，我卻沒看到，還拚命在周邊尋找。」廖庭穎回憶，「當時同事笑我中邪、『鬼遮眼』，要我去收驚。」最讓她不解的是，短時間發生四次車禍、走路摔倒十五次，都曾嚴重到住院，最後檢查結果竟是罹患等於全盲的罕病。

「這等於宣判我死刑，好難過，可是我哭不出來！」廖庭穎黯然離職，將自己封閉在家裡，三個月後她突然想通了，「我還有老媽及小孩要照顧，沒有時間憂鬱了，我必須學習當個盲人！」

曾經拒絕視覺障礙者社會重建中心的廖庭穎，主動加入中心的成長團體，更學會智慧型手機的LINE及臉書語音功能，重新建立交友生活圈，最後在向日葵視障按摩中心當按摩師，樂觀迎接新生命。她也呼籲視障朋友，不要執著於眼睛障礙，「畢竟我們手腳健全，只要肯學習，就有能力重返職場。」

廣告
  • 在高雄市社會局視覺障礙者社會重建中心協助下，單親媽媽廖庭穎跨出自我封閉，成為視障按摩師，迎接「新生命」。（記者洪定宏攝）

    在高雄市社會局視覺障礙者社會重建中心協助下，單親媽媽廖庭穎跨出自我封閉，成為視障按摩師，迎接「新生命」。（記者洪定宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
安平漁港支航道 綠水染黑

意外空拍 民眾懷疑偷排廢水台南市這幾天雨勢下個不停，一名林姓空拍玩家上週在億載金城進行空拍教學，意外拍到億載金城後方的安平漁港支航道，竟排出…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：〈南部〉高雄》單親媽甩「盲」點 轉念當按摩師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.