〈南部〉高雄》單親媽甩「盲」點 轉念當按摩師

2017-06-05

〔記者洪定宏／高雄報導〕具幼教老師資格的廖庭穎，去年確診罹患無法治癒的罕見疾病「隱性遺傳色素性視網膜炎」，等於全盲，她整整封閉了三個月，才說服自己「沒有時間憂鬱」。在高雄市社會局視覺障礙者社會重建中心協助下，廖庭穎「學會當個盲人」，成為視障按摩師，樂觀迎接新生命。

廖庭穎的丈夫、胞弟與父親相繼過世，獨力撫養十七歲獨生子及七十歲行動不便的老母親，當過行銷專員、幼教老師、藥師助理，再轉到生技公司，前年九月歡喜升任經理，扭轉她命運的「黑手」悄然接近。

「明明要找的物品就在眼前的桌上，我卻沒看到，還拚命在周邊尋找。」廖庭穎回憶，「當時同事笑我中邪、『鬼遮眼』，要我去收驚。」最讓她不解的是，短時間發生四次車禍、走路摔倒十五次，都曾嚴重到住院，最後檢查結果竟是罹患等於全盲的罕病。

「這等於宣判我死刑，好難過，可是我哭不出來！」廖庭穎黯然離職，將自己封閉在家裡，三個月後她突然想通了，「我還有老媽及小孩要照顧，沒有時間憂鬱了，我必須學習當個盲人！」

曾經拒絕視覺障礙者社會重建中心的廖庭穎，主動加入中心的成長團體，更學會智慧型手機的LINE及臉書語音功能，重新建立交友生活圈，最後在向日葵視障按摩中心當按摩師，樂觀迎接新生命。她也呼籲視障朋友，不要執著於眼睛障礙，「畢竟我們手腳健全，只要肯學習，就有能力重返職場。」