〈南部〉台20線那瑪夏段 最快15日搶通

2017-06-05

勤和鄰溪住戶 評估安全方案

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕暴雨襲擊，高雄山區多處道路中斷、用戶停電，工程單位在雨勢趨緩後將全力搶修；市政府也注意到，桃源區勤和部落部分住戶緊鄰荖農溪畔，每逢大雨就面臨地基沖刷壓力，市長陳菊冒雨上山勘災後，要求相關單位評估改善方向。

市府統計，這次大雨，那瑪夏、桃源、六龜、茂林、甲仙、旗山等地山區共撤離三一四○人，以那瑪夏一二八九人最多、桃源八九六人居次，其中三七六人安置在社會局設置的十處收容所。

道路部分，台二十線那瑪夏段多處被沖毀，預計最快十五日才能搶通，目前以青山聯絡道路通往嘉義大埔為主要對外通路。桃源區台二十線九十二公里處路基掏空約一百五十公尺，工程單位將於溪水消退後，立刻進場搶修。

桃源區與那瑪夏一度有近七百戶停電，至昨天下午，桃源區已全數恢復供電，那瑪夏仍有四百餘戶持續復電中，自來水部分供應正常。

至於桃源區勤和部落緊鄰荖農溪的住戶，市長陳菊要求民政、社會、原民等單位，共同為住戶安全尋求妥適方案；後續進行護岸修復工程時，也應尊重原住民與地方需求。

市府水情中心統計，市區昨也下起強降雨，桃源區時雨量七十多毫米最多，左營、楠梓區近四十毫米，仁武、大社、左營等區一度積水，直到雨勢停歇後，積水才逐漸退去，所幸未造成人員傷亡。

原水濁度飆高 調水供應無虞

高屏溪原水濁度一度高達五萬五千NTU，遠超過淨水廠負荷能力。水公司僅取用高屏溪三十五萬噸，緊急以南化聯通管調度南化水庫四十五萬噸原水，及備援用水五十七萬噸，其中，地下水及伏流水四十萬噸、東港溪前處理十七萬噸，調配供應大高雄用水正常。但豪雨恐持續多日，水公司仍呼籲民眾儲水備用。