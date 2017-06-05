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〈南部〉高雄》菜價漲3成 回穩至少要3週

2017-06-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台豪雨不斷，高雄市初估農損一百四十二萬元，而中部蔬菜主要產區重創，高雄果菜市場昨天到貨量減少五十七公噸，平均批發菜價上漲近三成，以葉菜類漲幅近五成最高，預估菜價回穩至少要三週。

葉菜最「高貴」 漲幅近5成

高雄果菜批發市場蔬菜量七成來自中部，三成由在地梓官蔬菜區供應，豪雨成災連帶影響高雄菜價，加上梓官蔬菜已提前搶收，昨天蔬菜到貨量僅二百五十三公噸，平均菜價從每公斤二十五元，上漲到每公斤三十二元，漲幅近三成。

果菜市場陳經理說，以葉菜類上漲近五成最高，從三日每公斤二十一元，漲到昨天的三十一元，又以小白菜漲幅最高，從每公斤三十七元漲為四十九元；花果類從每公斤二十四元漲到三十元，漲幅達二成四，以絲瓜漲幅最高，從每公斤二十八元漲到四十元；根莖類則不受影響。

至於農損部分，農業局初步統計，美濃、梓官、杉林及六龜總計損失一百四十二萬二千元，主要受損農作物是一期作水稻及木瓜，受害面積共十四公頃，損失金額十七萬二千元；六龜區農田流失一公頃餘，農損金額一百二十五萬元。

紅肉李受困 擬補助運費

高雄市紅肉李全台最早上市，種植面積一百五十三公頃，總產量四百七十五公噸，經濟產值一千五百萬元，以桃源區為大宗，但復興等三里因豪雨路斷，目前正值採收期，卻無法運送下山，但紅肉李可放一週以上，施工單位全力搶通中，農業局將視情況啟動運費補助。

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  • 美濃區一期水稻倒伏。（記者陳文嬋攝）

    美濃區一期水稻倒伏。（記者陳文嬋攝）

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