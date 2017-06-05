〈南部〉雨量累積破700毫米 泰武瑪家山區道路封閉

2017-06-05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東山區從前天開始連續降雨，至昨天下午六點，兩天累積雨量已破七百毫米，中央氣象局資料顯示，昨天前十大降雨量幾乎都落在屏東縣，並以泰武鄉居首，縣府在土石鬆動及邊坡不穩定的泰武鄉、瑪家鄉等山區道路實施預防性封閉，將視雨勢情形再開放。

屏東市區昨天下午一度看見陽光露臉，但仍有間歇性大雨發生，而豪大雨集中的山區道路，則有零星落石、號誌故障情形。泰武鄉一○六線武潭村往舊武潭方向二點五K、北瑪道路原屏三十五線二點二K處琉璃花園餐廳前均施預防性封路，並將視雨勢與邊坡穩定再行開放。

山川琉璃吊橋封閉 預購票全額退費

屏東觀光熱點「山川琉璃吊橋」，因雨勢過大及場地濕滑，昨天上午九點半開始封閉，已事前預購當日票券者，縣府將主動全額退費。

屏縣府農業處表示，由於屏東地區雨勢集中在山區，境內平地目前僅少數稻作、待採收香蕉出現伏倒，整體影響不大。

中央氣象局資料顯示，昨天全台以屏東泰武鄉降雨量居冠，截至到下午六點，單日雨量已達三百八十二毫米，時雨量則在昨天凌晨兩點至三點達到九十四毫米，累積六月三日至昨天下午六點，連續兩天降雨量已累積超過七百毫米。屏東縣這幾天並未實施預防性撤離。

中央氣象局網站預報，今天天氣型態為陰時多雲有短暫陣雨或雷雨，氣溫二十五至三十二度，受滯留鋒面影響，天氣仍不穩定。