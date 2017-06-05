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北市蓬萊大樓凌晨火警 高樓雲梯車馳援灌救中
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〈台北都會〉18校受災 北市大附幼最嚴重

2017-06-05

〔記者張議晨／台北報導〕連日豪雨成災，北市教育局轄管公立高中職以下學校共有十八所受災，受創最嚴重者為台北市立大學附幼，雨水沿採光罩隙縫滲入，造成八間教室嚴重漏水，教室木製地板泡水翹起，校方粗估單是更換地板就需一百六十萬經費。私校則有八所提報災損，多數為幼兒園，最嚴重者為大直柏齡幼兒園，粗估災損接近百萬。

八間教室漏水 換地板要160萬

二日突如其來大雨，造成北市不少校園出現積水，教育局科長許巧華指出，當天共有十八校因豪雨受災，多數為地下室淹水，受災學校集中士林、北投、中山，但在週六時狀況都已排除，並不影響教學，粗估教育局轄管的公立高中職以下學校，災損總金額約三百萬以內。

許巧華說，現只有北市大附幼受創超過五十萬，已派員前往評估。災損五十萬以下，則由各校校內基金餘額及年度維管費支出。截至目前，僅北市大附幼及桃源國小還待修繕，其餘在昨由校方清理完畢。

北市大附小校長邱世明指出，校內漏水狀況已久，只是這次雨水來得太急，造成漏水狀況加劇，影響到一樓幼兒園教室的木地板，當天教師均全力投入搶救，已恢復原狀，不過地板因泡水翹起，廠商粗估光地板修繕就需一百六十萬。

不過，邱世明坦言，校內經費有限，地板加上漏水改善費用太過龐大，會朝解決漏水問題著手，以免下次碰到豪雨，地板就要再修繕一次。

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