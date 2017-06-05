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〈台北都會〉〈世大運場館檢視〉天母棒球場倒灌？ 林口國體大漏水

2017-06-05

發言人：雨太大滲入 非倒灌

〔記者沈佩瑤／台北報導〕梅雨成災，台北市長柯文哲三日早上主持交通會報時，才因為一席「太好了，可以順便檢視世大運場館」發言引發爭議，就傳出世大運場館天母棒球場，疑似因地勢較低發生倒灌，而位在林口國立體育大學體育館、耗資一．七八億打造完成的「活動式游泳池」，則是場館屋頂漏水。對此，世大運發言人楊景棠解釋，天母棒球場是因雨量太大，雨水從球員休息室滲入本壘後方工作區，並非外傳的倒灌；而林口國體大的漏水地點，本就列入第二階段工程範圍，預計七月底完成整修。

國體大本來就列入工程範圍

市長柯文哲昨出席市長獎頒獎典禮前受訪時，被問到為「太好了」發言道歉一事，柯也忍不住再次抱怨是斷章取義，自己講了一個多小時，（媒體）卻只截那一段；對於在議會表示願道歉，柯則說，「議員都要這樣弄啊，算了，就不要跟他鬥嘴了。」

不過，不知是否因柯Ｐ一語成讖，旋即傳出天母棒球場疑似發生倒灌；靠著縮時攝影影片打響名號，同時也是台灣首次引用的「活動式游泳池」則是場館屋頂漏水。

楊景棠強調，世大運場館主體建設完工後緊接著就是檢視場館附屬設施，場館是否漏水，也在範圍內，附屬設施整修已在進行中，預計七月底完成。

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