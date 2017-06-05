〈台北都會〉大湖山莊街排水系統 竟低於全市平均負荷量

2017-06-05

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、張議晨／台北報導〕台北市二日因為梅雨鋒面發生豪大雨，內湖區大湖山莊災情最為嚴重。居民點出淹水原因是人為因素，但水利處長楊明祥表示，淹水主要是因為山區時雨量過大，又當地排水系統的負荷量只有六十五．二毫米，導致無法因應，才會溢流至住宅區，強調並無人為疏失。至於居民質疑上游滯洪池沒有發揮功效，楊說，滯洪池確實有發揮效果，否則淹水會更嚴重。

然而，台北市排水系統標準為每小時七十八毫米的排水量，為何大湖山莊僅有六十五．二毫米低於全市標準，楊明祥表示，當時尚未任職，不清楚實際原因，但推估應是道路面積不足，因此才會再設置滯洪池。

柯文哲於臉書表示，依東湖國小觀測站，內湖區二日時雨量一五四毫米導致淹水。楊明祥則精確指出，依大湖里雨水觀測站數據，大湖里二日時雨量為八十七．五毫米，為二○一一年設站以來最大時雨量，負荷量只有六十五．二毫米的排水系統無法因應。

學者︰後面續蓋 設計條件就變了

交通大學土木工程學系副教授單信瑜於臉書表示，大湖山莊街多年不淹水已是上天保佑，直說大湖山莊街大批建築物就蓋在山腳下的水路上，即使第一個社區做出排水系統和沉砂滯洪池，但後面開發案繼續蓋，設計條件就整個又變，「淹水到底是自找的，還是別人害的？」