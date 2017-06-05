〈台北都會〉內湖200淹水戶陸續復舊 補助今發放

〔記者張議晨／台北報導〕受二日大雨影響，北市內湖區災情慘重，超過二百戶傳出淹水災情，大湖山莊街、花園城社區受災戶就占半數，經清潔隊、志工、國軍支援復舊，內湖區長林秉宗昨表示，多數受災戶已完成清淤工作，只剩部分住宅地下室因車輛泡水，需要拖吊離場。至於民眾關心災後補助部分，只要社會局確定後，最快今下午就可依淹水程度開始發放。
大湖山莊街、環山路一段花園城社區災情慘重，不少住宅滿是泥濘；不過昨記者前往現場，多數住戶都已完成復原。花園城社區管委會主委陳鵬洲指出，昨午前僅剩零星住戶還未清掃完畢，其餘則在清潔隊及慈濟志工幫助下完成家園清掃，預計整個社區今天應可完成復原工作。
至於大湖山莊街，不少住戶連續打掃三日都未闔眼，直到昨下午清理工作接近收尾階段才有時間喘口氣休息。不過，因該地多處地下停車場慘遭洪水「滅頂」，雖積水已經抽乾，但部分地下停車場仍蓄積黃泥，泡水車則由拖吊業者陸續拖離現場，要完成復原還需一段時間。
除內湖淹水災情外，士林區也有四十六戶淹水，其中十一戶水淹超過五十公分；北投區住家含地下室則有四十二戶淹水，但僅二戶達淹水補助門檻五十公分。北投區公所表示，發放補助時間，等市府社會局調查完畢後即可發放。
碧溪產業道路 路基流失半個車道
此外，士林區內雙溪自然中心的碧溪產業道路，因豪雨造成路基流失半個車道，目前工務局先鋪設帆布及設置槽鋼護欄緊急處理，預計需九十天內才能完成修復。士林區公所表示，因該路段只是產業道路支線，道路封閉還有其他替代道路，並不影響車輛通行。