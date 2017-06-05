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〈台北都會〉基隆校損逾5千萬 新北今上課無礙

2017-06-05

基隆1幼兒園 今明先行停課

〔記者俞肇福、賴筱桐／綜合報導〕豪雨重創基隆與北海岸，造成嚴重災情，基隆共有三十一校、幼兒園所受災嚴重，粗估災損五千多萬元；教育部長潘文忠昨天一早到基隆勘查，允諾三天內先撥補一筆經費，緊急協助處理學校復原。基隆市除了安心幼兒園中崙分班今、明兩天停課，進行地板敲除工程，其餘各校均不受影響，可以正常上課。

新北市也有五十二所學校因積淹水受損，初估受損金額四百七十三萬元，受創最嚴重的是萬里區大鵬國小，其中幼兒園、音樂教室及圖書館木地板慘遭泡水。市政表示，學校受損設備可先找廠商施作，若校方有安全顧慮，可更換其他教室上課，不影響學生受教權益。

基隆市教育處長陳素芬表示，基隆市安心幼兒園中崙分班、西定國小附設幼兒園均因位處低窪地，六月二日豪雨造成一樓教室被夾帶泥沙的大水沖入，木質地板嚴重泡水、教室內設備也泡水；德和國小邊坡坍塌及基隆市立田徑場旁邊坡滑落，需增設排水溝解決。她指出，這四處情況較為嚴重，有急迫性需立即處理。

教育部長潘文忠昨天抵達安心幼兒園中崙分班勘災，部長首先向園長簡美秀與老師、廚工致謝，感謝他們在大水沖入一樓教室時，迅速帶離幼童往高樓層疏散，讓學童平安、家長安心。

隨後，潘文忠轉往德和國小，勘查邊坡滑落，並向市長林右昌表示，救災急如星火，優先處理，相關救災工程簽呈，可以事後再補件。

西定附幼教室 地板泡水隆起

西定國小附幼教室，在這次豪雨中被大雨沖入，教室的木質地板隆起三十公分，有如小山丘，幼童容易跌倒；基隆市除了西定附幼外，尚有成功附幼、中正附幼、正濱附幼及過港等幼兒園也有災損，教育部長潘文忠允諾全數補助，協助幼兒園儘速復原。

新北市教育局副局長黃靜怡指出，萬里區大鵬國小幼兒園、音樂教室、多功能教室、綜合教室、圖書館皆採用木質地板，因豪雨泡水，損失金額兩百四十萬元；萬里國中教學器材、低空體驗教育設施、鐵椅、活動中心音響設備損壞，損失金額六十五萬元；金山區三和國小低年級圖書角地板、講台、校長室辦公桌及置物櫃、校車毀損，損失金額二十萬元。

大鵬國小校長唐永安表示，上週五員潭溪水位暴漲，學校地勢低窪，淹水深度約二十公分，木地板皆泡水，但沒有立即損壞，是否更換須請廠商評估，一樓多為行政辦公區，不影響學生上課，前天校園全數清理完畢，並完成消毒作業。

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  • 萬里國中上週因大雨造成積淹水，水漫入活動中心。（教育局提供）

    萬里國中上週因大雨造成積淹水，水漫入活動中心。（教育局提供）

  • 教育部長潘文忠4日前往基隆安心幼兒園中崙分班勘災，部長潘文忠親自用手比了一樓淹水的高度，直呼水災恐怖。（記者俞肇福攝）

    教育部長潘文忠4日前往基隆安心幼兒園中崙分班勘災，部長潘文忠親自用手比了一樓淹水的高度，直呼水災恐怖。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市立田徑場旁兩處邊坡遭豪雨沖刷，土石、樹枝掉落道路。（記者俞肇福攝）

    基隆市立田徑場旁兩處邊坡遭豪雨沖刷，土石、樹枝掉落道路。（記者俞肇福攝）

  • 西定國小附設幼兒園教室內木質地板泡水，地板隆起。（記者俞肇福攝）

    西定國小附設幼兒園教室內木質地板泡水，地板隆起。（記者俞肇福攝）

  • 經過全校師生動員清理，萬里國中已恢復整潔。（教育局提供）

    經過全校師生動員清理，萬里國中已恢復整潔。（教育局提供）

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