〈南部〉防補教狼師 查核5816教職員良民證

2017-06-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市啟動「保兒少、防狼師」行動方案，連續兩週全面動員查核一五三四家短期補習班、五八一六名教職員良民證，昨由秘書長李孟諺率領市府團隊公布執行成果，並重申捍衛學子安全的決心。

八百多人限期補件

市府表示，自五月十六日投入超過兩百名人力，展開現場實地稽查輔導，完成全部補習班教師資料登錄於補習班資訊管理系統，民眾可至網站（http://bsb.edu.tw/）查詢相關資料；另將全數六六二一筆教職員資料與教育部「不適任教育人員通報查詢系統」比對，無不適任教育人員；至於教職員良民證部份，則尚餘八百多人限期六月九日前完成補件，逾期未提供，將依南市短期補習班設立及管理自治條例，最重予以停招、撤銷立案處分。

警察局長黃宗仁也直言，補習班跟校園一樣，警方不能擅自進入查察，利用這次聯合稽查的機會，逐一檢視各補習班監視錄影系統等，避免產生治安死角。

李孟諺表示，透過這次行動為補教安全環境把關，未來將教師資料列為平日公安聯合稽查項目，持續強化性平法令宣導，並已著手修正南市短期補習班設立及管理自治條例，新增人員異動均須報送良民證、學歷身分證明文件，及通過不適任教育人員系統比對，增列實名制規定，要求業者除立案名稱外的招生宣傳，均需揭露真實姓名。

有老師怨擾民

市府大動作查核，補教界看法不一。南市補習教育事業協會理事長徐桂香表示，補習業界招生多少受到影響，但多數認為這也是一種自清，許多家長詢問度高，他們看到實名也較安心。不過，另位補習班吳姓班主任認為，其實「狼師」大多在學校，小型補習班大都是老闆兼行政、老師，非常單純，市府大舉擾民後，違規的有無後續處罰，否則讓人感受「沒做錯事的被整，做錯事的還在調查」，甚至登錄資料，「萬一個資外洩誰負責，可以申請國賠嗎？」

教育局強調，其實實名制也是還給老師尊榮，而網站登錄資料查詢只限真實名字，沒有身分證字號，不至於有個資外洩之虞。