| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
倫敦大橋小貨車撞人群 傳1死20人受傷 全台持續大雨！ 6縣市發佈超大豪雨特報 PR 「職」劇場 男神手機秘密 「職」劇場 男神手機秘密
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉忠義國小家長違停接送學童 月遭檢舉43件

2017-06-04

家長氣︰只能機車臨停汽車不行

〔記者王捷／台南報導〕台南中西區最近出現檢舉達人，上月針對忠義國小接送學童的家長，在同一地點共投訴四十三件違規停車，接到罰單的家長都忍不住氣急地說：「臨停只有機車，但汽車無法停，這樣要怎麼接送小孩？」

教育局︰學校可向交通局申請開放

對此，警方指出，這樣的交通標線明顯不符合家長需求，但警方收到檢舉只能依法開罰；交通局指出，忠義國小在特定時段，機車可以紅線臨停方便接送，但汽車就無法臨停，因學校未申請汽車臨停，若學校有申請，交通局可以再與學校討論。

台南市教育局則表示，全台南類似狀況很多，希望有類似狀況的學校，可以向交通局申請開放部分時間紅線臨停；但同時也要呼籲家長，在尖峰時段鼓勵孩子多走幾步路，一起維護學校附近的交通。

一名忠義國小的家長昨向本報投訴，痛批警方不知民間疾苦，不能臨停要怎麼接送？警方也很無奈，透露是因檢舉達人的緣故，警方不能不開罰，警方已知道狀況有爭議，因此用較輕的罰則開罰，以「在不能臨停路段臨停」對婦人開罰三百元。

校旁有古蹟 遊覽車可限時段臨停

忠義國小校長蔡東峰表示，由於學校周遭有古蹟，所以遊覽車有臨停需求，平時會開放給遊覽車臨停，除了週一至週五的上午七點到八點、中午十二點半到一點半、下午三點半到四點半，三個時段遊覽車不能臨停。因「機車接送區」有家長會臨停，且學校與警察局、交通局做過協調，基本上在時段內，機車可以臨停，但汽車就比較有爭議，可向交通局或警分局申訴。

記者實際到現場查看，接送區設置在紅線內，紅線可以臨停，有違一般民眾對紅線的常識。警方指出，這樣的標線已不符合民眾需求，家長有接送孩子的需要，如果每一件都申訴，將平白浪費社會資源。

交通局、警方將會同學校勘查

交通局對此回應，紅線設置有但書，可依據不同狀況開放時段臨停，忠義國小只能有機車臨停、汽車不行，不過為何遊覽車可以臨停，交通局也覺得很奇怪，將在週一會同學校、警方勘查。

廣告
  • 因為學校旁有古蹟，遊覽車可以限時段臨停，家長轎車卻不能臨停，交通局表示將檢討。（記者王捷攝）

    因為學校旁有古蹟，遊覽車可以限時段臨停，家長轎車卻不能臨停，交通局表示將檢討。（記者王捷攝）

  • 忠義國小周圍都是紅線，家長接送學童很困擾。 （記者王捷攝）

    忠義國小周圍都是紅線，家長接送學童很困擾。 （記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
垃圾飛舞 車城「黃金海岸」殺風景

家庭垃圾濫丟廢棄物堆置場通往屏東墾丁地區的車城景觀道路，近年吸引不少單車族及遊客到訪，最近卻有民眾投訴，號稱「黃金海岸」的路段，有一大堆廢棄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨鋒面洶洶來襲 雨彈狂炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉忠義國小家長違停接送學童 月遭檢舉43件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.