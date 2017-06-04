〈南部〉忠義國小家長違停接送學童 月遭檢舉43件

家長氣︰只能機車臨停汽車不行
〔記者王捷／台南報導〕台南中西區最近出現檢舉達人，上月針對忠義國小接送學童的家長，在同一地點共投訴四十三件違規停車，接到罰單的家長都忍不住氣急地說：「臨停只有機車，但汽車無法停，這樣要怎麼接送小孩？」
教育局︰學校可向交通局申請開放
對此，警方指出，這樣的交通標線明顯不符合家長需求，但警方收到檢舉只能依法開罰；交通局指出，忠義國小在特定時段，機車可以紅線臨停方便接送，但汽車就無法臨停，因學校未申請汽車臨停，若學校有申請，交通局可以再與學校討論。
台南市教育局則表示，全台南類似狀況很多，希望有類似狀況的學校，可以向交通局申請開放部分時間紅線臨停；但同時也要呼籲家長，在尖峰時段鼓勵孩子多走幾步路，一起維護學校附近的交通。
一名忠義國小的家長昨向本報投訴，痛批警方不知民間疾苦，不能臨停要怎麼接送？警方也很無奈，透露是因檢舉達人的緣故，警方不能不開罰，警方已知道狀況有爭議，因此用較輕的罰則開罰，以「在不能臨停路段臨停」對婦人開罰三百元。
校旁有古蹟 遊覽車可限時段臨停
忠義國小校長蔡東峰表示，由於學校周遭有古蹟，所以遊覽車有臨停需求，平時會開放給遊覽車臨停，除了週一至週五的上午七點到八點、中午十二點半到一點半、下午三點半到四點半，三個時段遊覽車不能臨停。因「機車接送區」有家長會臨停，且學校與警察局、交通局做過協調，基本上在時段內，機車可以臨停，但汽車就比較有爭議，可向交通局或警分局申訴。
記者實際到現場查看，接送區設置在紅線內，紅線可以臨停，有違一般民眾對紅線的常識。警方指出，這樣的標線已不符合民眾需求，家長有接送孩子的需要，如果每一件都申訴，將平白浪費社會資源。
交通局、警方將會同學校勘查
交通局對此回應，紅線設置有但書，可依據不同狀況開放時段臨停，忠義國小只能有機車臨停、汽車不行，不過為何遊覽車可以臨停，交通局也覺得很奇怪，將在週一會同學校、警方勘查。