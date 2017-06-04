| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
倫敦大橋小貨車撞人群 傳1死20人受傷 全台持續大雨！ 6縣市發佈超大豪雨特報 PR 「職」劇場 男神手機秘密 「職」劇場 男神手機秘密
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鴨子船端午連假賺翻 夜鴨月底上路

2017-06-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市鴨子船端午連假首次雙船齊發，並創下單日營收七．二萬元紀錄，比過往假日平均營收二．一萬元多出兩倍半；業者打鴨趁熱、計畫推出「夜鴨」行程，最快六月底上路。

創單日營收七．二萬紀錄

高雄市鴨子船營運七年，承攬業者換過數家，去年八月由港都客運接手，每週五至週日與國定假日的中午十二點發船，最末班下午四點，每趟約廿至卅分鐘；因船齡略高、部分機組與零件老舊，通常維持一船營運、另一船保養待命。

高市交通局運輸監理科說明，港都客運接手鴨子船後，將重心放在船體、機件的維修保養，經過近一年調整，逐漸恢復兩艘鴨子船的運能，端午連假期間剛好派上用場，由於遊客暴增，兩艘鴨子船相隔許久再次雙船齊發。

運監科指出，這回端午連假為高雄帶來龐大觀光人潮，鴨子船雙船齊發，每天每班都客滿，創下單日營收七．二萬元紀錄，比過往假日平均營收二．一萬元多出兩倍半，累計四天連假共載運一千五百餘名乘客。

運監科表示，業者為此信心大增，近期正計畫為鴨子船加裝探照燈，將營業時間延長至晚上，相關資料將送航港局審核，若一切順利，最快今年六月底可讓「夜鴨」上路，屆時航行路線也可能微調。

運監科曾探詢乘客反應，發現大部分都是外地遊客，多數乘客對鴨子船可經過山（壽山）、港（高雄港）、河（愛河）的航線頗感興趣；外國遊客則直言，高雄鴨子船票價（全票兩百五十元）比外國便宜很多。

港都客運另計畫將鴨子船、太陽能船、雙層巴士結合為套裝行程，等待好時機推出，詳情可洽港都客運官網。因大雨導致愛河水位高漲，鴨子船今（四）日停駛。

廣告
  • 高雄鴨子船人氣漲，業者計畫推出夜間鴨子船。 （記者王榮祥攝）

    高雄鴨子船人氣漲，業者計畫推出夜間鴨子船。 （記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
垃圾飛舞 車城「黃金海岸」殺風景

家庭垃圾濫丟廢棄物堆置場通往屏東墾丁地區的車城景觀道路，近年吸引不少單車族及遊客到訪，最近卻有民眾投訴，號稱「黃金海岸」的路段，有一大堆廢棄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨鋒面洶洶來襲 雨彈狂炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉鴨子船端午連假賺翻 夜鴨月底上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.