〈南部〉鴨子船端午連假賺翻 夜鴨月底上路

2017-06-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市鴨子船端午連假首次雙船齊發，並創下單日營收七．二萬元紀錄，比過往假日平均營收二．一萬元多出兩倍半；業者打鴨趁熱、計畫推出「夜鴨」行程，最快六月底上路。

創單日營收七．二萬紀錄

高雄市鴨子船營運七年，承攬業者換過數家，去年八月由港都客運接手，每週五至週日與國定假日的中午十二點發船，最末班下午四點，每趟約廿至卅分鐘；因船齡略高、部分機組與零件老舊，通常維持一船營運、另一船保養待命。

高市交通局運輸監理科說明，港都客運接手鴨子船後，將重心放在船體、機件的維修保養，經過近一年調整，逐漸恢復兩艘鴨子船的運能，端午連假期間剛好派上用場，由於遊客暴增，兩艘鴨子船相隔許久再次雙船齊發。

運監科指出，這回端午連假為高雄帶來龐大觀光人潮，鴨子船雙船齊發，每天每班都客滿，創下單日營收七．二萬元紀錄，比過往假日平均營收二．一萬元多出兩倍半，累計四天連假共載運一千五百餘名乘客。

運監科表示，業者為此信心大增，近期正計畫為鴨子船加裝探照燈，將營業時間延長至晚上，相關資料將送航港局審核，若一切順利，最快今年六月底可讓「夜鴨」上路，屆時航行路線也可能微調。

運監科曾探詢乘客反應，發現大部分都是外地遊客，多數乘客對鴨子船可經過山（壽山）、港（高雄港）、河（愛河）的航線頗感興趣；外國遊客則直言，高雄鴨子船票價（全票兩百五十元）比外國便宜很多。

港都客運另計畫將鴨子船、太陽能船、雙層巴士結合為套裝行程，等待好時機推出，詳情可洽港都客運官網。因大雨導致愛河水位高漲，鴨子船今（四）日停駛。