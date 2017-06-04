〈南部〉桃源日降雨破600毫米 ５區3千多人撤離

高屏溪原水濁度飆高 急調南化水庫水
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市山區一連兩天強降雨，日累積雨量以桃源區破六百毫米最高，土石流潛勢溪流紅、黃色警戒達八十一條，市府連夜撤離桃源等五區三千多人，所幸未傳出災情；高屏溪原水濁度一度飆高四萬五千ＮＴＵ，水公司急調南化水庫原水及備援用水共一百多萬噸，確保大高雄供水正常。
全台受梅雨鋒面影響，高市山區一連兩天豪雨不斷，根據市府水情中心統計，日累計雨量以桃源區破六百毫米最多，其次是那瑪夏區四百多毫米、茂林區近三百毫米，造成多處道路掏空及坍塌，連帶導致桃源區三里共五百戶斷電，台電鳳山區處將待道路搶通後，儘速搶修恢復供電。
土石流潛勢溪紅黃警戒 達81條
水利局表示，農委會發布高市土石流潛勢溪流紅色警戒為桃源區十三條、那瑪夏區六條、六龜區十七條，黃色警戒分布桃源、六龜、甲仙、茂林、那瑪夏區共四十五條，合計達八十一條；民政局連夜針對五區展開預防性撤離防災，總計撤離三○六三人。
值得一提的是，大高雄供水仰賴高屏溪取水，高屏溪攔河堰水位目前近廿公尺，流量每秒高達六千七百多立方公尺，一連兩天因山區豪雨不斷，造成原水濁度飆高，一度高達四萬五千ＮＴＵ，昨仍有三萬六千ＮＴＵ，遠超過淨水場負荷能力。
水公司第七區管理處僅取用高屏溪卅五萬噸，緊急以南化聯通管調度南化水庫四十五萬噸原水及備援用水五十七萬噸，其中地下水及伏流水四十萬噸、東港溪原水前處理十七萬噸，調配供應大高雄用水正常。