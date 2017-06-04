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〈南部〉國道六號、花東快速路 台東議員爭列前瞻

2017-06-04

〔記者張存薇／台東報導〕改善對外交通，台東縣議長饒慶鈴、副議長陳宏宗昨天總質詢時不約而同向「前瞻計畫」搶錢，爭取列入南迴鐵路雙軌化、國道六號及花東快速道路，才是對「縣民有交代」。

議長饒慶鈴質詢時把矛頭對準中央，痛批「前瞻計畫不前瞻」，她強調，目前公告台東前瞻基礎建設計畫包括南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌化，都是延續前朝既定政策、其中南迴鐵路電氣化約兩百億元原本列入一般公務預算，既然挪進八年八千八百億元特別預算，省下的公務預算應該都用在台東交通。

她指出，南迴鐵路電氣化應該與雙軌化同步推動，才是對台東的「前瞻」，而台東也希望興建國道六號，從南投埔里通到花蓮南部，做為蘇花或南迴公路中斷的替代道路。

副議長陳宏宗則要求「花東快速道路」列入前瞻計畫，陳宏宗說，蘇花公路日前中斷，影響的不只是宜蘭、花蓮民眾或外縣市遊客，也延伸影響到更南的台東，甚至國慶日要在台東放煙火，遊客還敢來嗎？

他痛批，地方爭取花東快速道路多年，好不容易做可行評估，結果一句「沒有經濟效益」就不了了之，此外，花東台九線部分，花蓮多段已升級為四線道，台東縣卻還是兩線道，限速四、五十公里，縱谷民眾要到市區洽公、就醫，只能慢慢開，台九線台東多處需要拓寬，必須等到民國一零八年才開始動，「是不是要去吵」才能爭取到儘快動工？

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  • 台東縣議長饒慶鈴認為，前瞻計畫應列入南迴鐵路雙軌化。（記者張存薇攝）

    台東縣議長饒慶鈴認為，前瞻計畫應列入南迴鐵路雙軌化。（記者張存薇攝）

  • 台東縣副議長陳宏宗要求爭取花東間的快速道路。（記者張存薇攝）

    台東縣副議長陳宏宗要求爭取花東間的快速道路。（記者張存薇攝）

  • 台東縣議長饒慶鈴爭取務實交通建設。（記者張存薇攝）

    台東縣議長饒慶鈴爭取務實交通建設。（記者張存薇攝）

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