〈南部〉日雨量破300毫米 南橫兩處坍

2017-06-04

〔記者王秀亭、張存薇／台東報導〕台東南橫山區昨天豪大雨不斷，向陽山區一天之內的降雨量突破三百毫米，是縣內降雨量之冠，造成南橫公路東段沿線零星落石不斷，霧鹿至利稻間從昨天傍晚六時起實施預警封閉，利稻至向陽間有兩處路段受災，預計七日才會搶通，蘭嶼、綠島昨天的海空交通則全面中斷。

預計七日才會搶通

公路總局關山工務段長孫百慶表示，因應豪大雨恐在南橫山區釀災，二日晚間先對利稻至向陽段進行預警封路，經過昨天持續雨勢，向陽遊樂區下方六百公尺（一五三點六公里處）路基缺口、摩天段（一六八公里處）路面下陷，須待雨勢停歇，機具才能展開搶修工作，預計最快要到七日下午三時開放通行。

利稻至霧鹿間，因六口溫泉明隧道附近及東段沿線持續有零星落石，搶修機具昨天一直在南橫公路沿線待命，一有落石立即前進受災區移除落石，保持道路暢通。

孫百慶說，傍晚六時過後，山區天色漸暗，避免夜間視線不良，發生落石，恐造成民眾安危，因此在昨天傍晚六時起，實施預警封閉，今天一早會派員巡視沿線狀況，確認安全無虞後，利稻至霧鹿間從今天上午七時即可開放通行。

至於蘭嶼、綠島對外交通同樣受到梅雨影響，往返台東的交通輪事前已宣布停駛，空中交通則因兩離島分別機場側風強、能見度不佳，昨天所有往返台東的航班全部取消。

台東市公所昨天起開始發沙包，預計將發出四千份，有需要的民眾可向里長申請，每戶最多可領十包。

市長張國洲表示，以地勢低窪、易淹水地區為優先發放對象，昨天先走訪豐田、豐原、豐里、新園等里定點發送。