〈南部〉垃圾飛舞 車城「黃金海岸」殺風景

家庭垃圾濫丟廢棄物堆置場
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕通往屏東墾丁地區的車城景觀道路，近年吸引不少單車族及遊客到訪，最近卻有民眾投訴，號稱「黃金海岸」的路段，有一大堆廢棄物堆積，路旁還有垃圾飛舞，實在有礙觀瞻，車城鄉公所解釋，不肖民眾偷將家庭垃圾丟棄在風災廢棄物臨時堆置場，已經與崁頂焚化爐溝通，六月九日前會完成清運，亂丟垃圾的民眾將依法開罰。
附近道路也充斥飛散垃圾
「垃圾實在是恆春半島的大污點！」投訴遊客阿山說，墾丁大街遍地垃圾令人不敢恭維，特別騎著單車到自然的西半島旅遊，沒想到在美麗景觀道路上被飛揚垃圾掃興，實在有點失望，希望恆春半島各鄉鎮能珍惜自己的觀光資源。
車城鄉代會副主席尤利智及鄉代白登科、董松山同樣接獲民眾反映，到場勘查之後，發現去年莫蘭蒂風災後臨時堆置廢棄物的場地，竟然出現不少家庭垃圾及廢棄家具，附近道路兩側也到處充斥飛散的垃圾，環境髒亂不堪，而且這些亂象已存在一段時間，公部門卻無作為，日前輪番在鄉代會中質詢要求改善。
公所︰九日前將完成清運
車城鄉長張春桂表示，去年莫蘭蒂風災造成鄉內不少風災廢棄物及漂流木，因為當時崁頂焚化爐故障待修，廢棄物堆置至這個月準備處理，沒想到不肖民眾趁機丟棄家庭垃圾，目前與崁頂焚化爐協調後，九日前將完成清運，呼籲民眾共同維護鄉內環境，公所將派員嚴格取締亂丟垃圾行為，一經查獲依《廢清法》開罰。