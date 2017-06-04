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〈台北都會〉「這次下雨太好了」 說法惹議柯願道歉

2017-06-04

〔記者陳紜甄、沈佩瑤／台北報導〕昨早進行交通會報時，談起日前台北豪大雨成災，市長柯文哲表示，水災沒辦法，發生水災就先找出十個原因，並找出五、六個原因先解決，「遇到問題，就亡羊補牢。」他並指出，「這次下雨太好了」，趁著這次水災，看看場館還有幾處有漏水，趕快補一補。然而，柯文哲脫口而出「這次下雨太好了」，引發議員質疑，市長沒有顧慮到受災戶的心情，要求道歉；柯文哲在議場答詢時回應，「如果市民感受不好，可以致歉。」

提起日前豪大雨，柯文哲認為可以適用八十／二十法則，他說，水災發生後，找出十個原因，並先處理最重要且最容易處理的五到六個原因，問題就少了一半，若日後運氣不好再度發生水災，屆時遇到再改善。柯舉例，發生水災後，文山區沒事，反而內湖區有事，因為文山去年就已有處理修補過。柯文哲並表示，「我都跟（世大運執委會執行長）蘇麗瓊說『這次下雨太好了』，看看場館還有哪幾個有漏，趕快去補一補，寧可事前出事，也不要事後出事。」

然而，昨日下午進行市政總質詢時，國民黨議員徐弘庭要求柯道歉，並指出，內湖因為淹水而發生民眾受困情形，「請市長注意一言一行，講話顧慮市民的感受。」柯則澄清說，我完全沒有那個意思，「如果市民感受不好，可以致歉。」

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