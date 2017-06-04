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〈台北都會〉議員質疑蔡壁如「喬蛋」 批市長透明破功

2017-06-04

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市長柯文哲親信、市長室主任蔡壁如，介入北農人事、大巨蛋爭議案，外界認為猶如「地下市長」。昨日市議會進行市政總質詢，國民黨議員徐弘庭質疑，柯文哲力求「透明公開、打破黑箱」，但蔡壁如卻擔任喬蛋密使，私下密會遠雄董事長趙藤雄協商大巨蛋，要求柯文哲公布密會紀錄。徐弘庭現場拿出一篇篇新聞報導，指出蔡幫柯喬事；對此，柯最後略顯不耐反嗆，「如果要拿新聞來質詢我，I am sorry。」

徐弘庭昨日在議場上質疑蔡壁如插手北農人事、飆罵世大運發言人、要求研考會主委美化柯問卷民調等事情。由於蔡壁如臨時請假，柯代為回應表示，很多報導都是謠言，不是事實，都需要經過證實。柯接著說，像是蔡壁如要求研考會主委美化問卷民調，「我們不可能要求局處改數據。」

大巨蛋爭議案，迄今無解。徐弘庭拿出市府監督大巨蛋成員名單表示，蔡壁如擔任喬蛋密使，並協同市府一級首長，與趙藤雄密會協商。然而，他指出，要向柯市府調會議資料，「我調到現在還調不到」，會議中喬了什麼？與趙藤雄見了幾次面？徐弘庭認為，柯市府應信守「公開透明」的承諾，要求蔡壁如公布會議紀錄。

柯反嗆 不要拿新聞來質詢我

針對徐弘庭質疑，柯表示，他不可能每通電話都要自己打，所以請蔡壁如負責打電話聯絡；他並表明對大巨蛋的態度立場，「如果遠雄要蓋，依法行政。」最後，柯對徐弘庭拿新聞來質詢，顯露不耐，並反嗆，「你要拿新聞來質詢我，I am sorry」。但徐反擊，如果新聞有誤，北市府應該要做回應；柯卻回應，不可能每一篇新聞都要更正，那大家事情就不用做了。

昨日市政總質詢，蔡壁如以參加女兒的畢典為由，臨時請假沒有列席備詢。柯解釋，她一年多來，只有請這一天假而已。徐弘庭質疑，如果要參加小孩的畢業典禮，會事先就送假單，不會前一天才請假。對此，柯緩頰說，大家都有壞習慣，最後一刻才請假。

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