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〈台北都會〉大湖山莊街雨災戶 嗆市府：淹水是人禍

2017-06-04

〔記者張議晨／台北報導〕鋒面夾帶大雨襲北市，內湖區超過二百戶淹水，大湖山莊街災情尤為慘重，昨午仍有多處住家地下室待清，居民質疑斥資億元打造的大溝溪滯洪池未發揮作用，及大湖公園水閘門未關才造成水患，怒嗆市府「淹水不是天災是人禍」；另位於環山路一段的花園城社區，同樣遭逢納莉以來最嚴重水患，昨記者實地走訪，不少住家、地下室仍滿是泥濘待清，家中全變了樣，民眾盼市府找出原因，不要再因暴雨而釀災。

水利處說明，花園城社區正好位於明渠及暗渠的交界點，該處都有派遣機具在場待命，但因二日瞬間雨量遠超過大排負荷，雨水來不及宣洩，才導致雨水漫流至社區。

北市二日最大時雨量落在東湖國小的一五四毫米，讓大湖山莊街災情慘重，多部轎車泡水待拖。有民眾打掃一夜未闔眼，面對家中慘況仍一臉茫然，淚訴「損失不知如何估計，不曉得有誰能來幫我們」。

滯洪池水閘門未關 雨水往下游狂瀉

台北市副市長鄧家基昨也赴現場勘災，住戶向鄧質疑，二日上午十時街上已經淹水，趕往滯洪池水閘門查看，卻發現閘門「全開」，讓本該滯留於此的雨水直往下游狂瀉，未料下游閘門卻未開，反讓洪水自街旁水溝溢出，直到十一時水閘門開啟，淹水才退去。

民批市府誤判情勢 未做好水情監測

另一名陳姓民眾也認為滯洪池未發揮作用，加上水情監測未做好，讓市府誤判情勢；若做好準備，根本就不會有災情，盼市府究責。

市府：主因雨量超過下水道設計標準

對此，水利處長楊明祥指出，北市二日共有四二五件積水，但雨停後全都退掉，顯示排水系統沒有問題，主因是雨量超過下水道設計標準，才出現淹水。楊甚至掛保證，「淹水跟閘門絕對沒有關係，不然可以送檢調」。

不過，住戶仍無法接受楊的說法，怒嗆楊「若沒問題，為何會淹水？」台北市議員高嘉瑜也認為楊在推卸責任，她指出，自納莉颱風後，內湖幾乎沒有淹水狀況，應找出主因釐清是否有人為疏失。楊明祥也允諾，會在三天內提出報告，並向民眾公開。

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  • 台北市水利處長楊明祥昨赴大湖山莊街現勘，住戶不滿指出淹水是人禍。 （記者張議晨攝）

    台北市水利處長楊明祥昨赴大湖山莊街現勘，住戶不滿指出淹水是人禍。 （記者張議晨攝）

  • 豪雨造成北市大湖山莊街不少地下停車場淹水，許多車輛淪為泡水車。 （記者張議晨攝）

    豪雨造成北市大湖山莊街不少地下停車場淹水，許多車輛淪為泡水車。 （記者張議晨攝）

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