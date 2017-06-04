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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北海岸農損 約5百萬元

2017-06-04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市農業局彙整淡水、三芝、石門、金山、萬里區公所查報農損情形，受損面積一四七．七三公頃，農損金額約五二四．四萬元，主要受損作物包含西瓜、甘藷、苗圃、茭白筍、葉菜類等。

農業局科長張麗珍指出，三芝西瓜正處於開花結果期，泡水受損情形較為嚴重；金山甘藷剛種植一個多月，目前多在長藤蔓跟結小藷期，大水沖蝕導致根部裸露，水退後建議農友復土減輕影響。金山、萬里苗圃盆花遭洪水沖走倒伏。

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標題：〈台北都會〉北海岸農損 約5百萬元


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2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
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