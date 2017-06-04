〈台北都會〉北海岸農損 約5百萬元

新北市副市長侯友宜昨天出席北大高中畢業典禮勉勵學生，「人生要勇於承擔責任，樂於接受挑戰，全力以赴，最後不計成敗」，此一贈言引發聯想，是否有意參選下屆新北市長？話中似有弦外之音，侯笑說「不用想太多，先把…