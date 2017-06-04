〔記者葉冠妤、何玉華／新北報導〕暴雨襲擊北海岸，重創三芝、石門、金山、萬里一帶，台二線沿途道路滿目瘡痍，新北市長朱立倫昨早抵達金山磺溪斷橋時，金山永興里長許瑞林攔截陳情「還有五十一人困在山上，斷水斷電苦撐著！」痛批政府漠視山區災情。
不過，許瑞林昨天上午氣憤地說，「做事應要抓對重點！」金山區長陳國欽昨晚間表示，經全力搶修後，昨下午已恢復水電及通訊，五十一人都安全無虞，道路部分終於搶通。
〔記者葉冠妤、何玉華／新北報導〕暴雨襲擊北海岸，重創三芝、石門、金山、萬里一帶，台二線沿途道路滿目瘡痍，新北市長朱立倫昨早抵達金山磺溪斷橋時，金山永興里長許瑞林攔截陳情「還有五十一人困在山上，斷水斷電苦撐著！」痛批政府漠視山區災情。
不過，許瑞林昨天上午氣憤地說，「做事應要抓對重點！」金山區長陳國欽昨晚間表示，經全力搶修後，昨下午已恢復水電及通訊，五十一人都安全無虞，道路部分終於搶通。
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標題：〈台北都會〉51人困山上 金山里長飆官員