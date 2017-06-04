〈台北都會〉雨夢魘恐又來 基北當心強降雨

基北今天正常上班、上課
〔記者葉冠妤、何玉華、林欣漢／綜合報導〕重創北海岸及基隆的超大豪雨剛走不久，今天可能又要北返，新北、基隆民眾要當心！今正常上班、上課。
中央氣象局昨天發布新北市、基隆豪雨特報，山區要嚴防大豪雨，並慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
時雨量預估50毫米左右
受新北市政府委託監測區域氣象的天氣風險公司廖于霆指出，鋒面昨天傍晚北上到桃園、新北交界處，入夜後雙北雨勢變大，也影響到台灣海峽北部對流雨系統發展，範圍籠罩整個北台灣，除東邊的貢寮、雙溪雨勢較小外，全新北市都有強降雨機會，尤其是短延時強降雨，時雨量預估五十毫米上下，雖不至於像二日清晨北海岸時雨量達到八十、九十毫米，民眾還是要多加留意。
淡水昨下午又出現積水
才剛逃離暴雨夢魘不到廿四小時的北海岸一帶，昨天下午三點過後又再度落大雨，金萬石民眾膽戰心驚。都會區的淡水竹圍中正東路也再現小河流，中正東路二段約二百公尺路段積水深十三公分，不少民眾卡在路上動彈不得。四點多，淡水交通塞得水洩不通。
基隆開設二級應變中心
基隆昨天晚間大雨下不停，市府晚上八點將應變中心提升至二級開設。市長林右昌表示，夜間更應提高警覺，鋒面過去才會放心。
北海岸一帶的台二線受暴雨影響，金山、石門多處路段昨天滿是從邊坡沖下來的落石、黃泥，往基隆的山側部分路段依舊封閉，只剩下海側通往台北的道路開放單線雙向通行。
新北市長朱立倫從三芝一路行經石門、金山、萬里勘災，他表示清潔隊、工程人員全體總動員，前晚已把主要道路打通，降低對民眾的影響。
石門洞至金山單線通車
前天多處積水的三芝部分道路，昨白天就恢復正常通行，不過，石門、金山地區就沒那麼幸運，從石門洞到金山區噴泉路沿途，只剩單線雙向可通行，靠近山坡的路段滿是落石、泥濘。
其中石門草里里災情最慘，尤其北海高爾夫球場前至王公橋路段，山壁土石大片剝落，路過民眾忍不住搖下車窗驚呼「這是走山了嗎？」
台二線可望今通行
石門區長吳嘉榮表示，北海高爾夫球場前路段還在全力搶通，預估還要兩天；金山區長陳國欽則表示，今天台二線金山全段應可恢復正常通行。