〈南部〉總趕宮門神彩繪 修復工程啟動

2017-06-03

彩繪藝師陳壽彝最早署名作品

〔記者劉婉君／台南報導〕市定古蹟總趕宮的舊廟門，迄今已有五十一年歷史，是已故「人間國寶」彩繪藝師陳壽彝最早署名的作品，原始門神則由其父親陳玉峰彩繪。不過，門神彩繪歷經半世紀的日曬雨淋已褪色黃化，文資處昨天委託修復團隊展開修復作業，並將透過X光檢測，釐清現有的門神下方是否仍留有陳玉峰彩繪的痕跡。

總趕宮的舊門神彩繪為陳壽彝於一九六六年重繪，廟方於二○○九年邀請陳壽彝新繪目前的新廟門後，舊廟門則存放於文物館內，為了讓珍貴文物可以獲得良好的保存，去年捐贈給文化局，再由文資處委託專業團隊展開調查研究及修復作業，預計需歷時一年完成。

51年廟門出現煙害、粉化等現象

文資處長林喬彬表示，兩扇門神由陳玉峰、陳壽彝父子先後彩繪，也是陳玉峰過世後，陳壽彝獨當一面的第一件署名作品，因過去保存條件不佳，已出現煙害、罩漆黃化、起甲、細裂紋、粉化及彩繪層缺失等現象，第一階段將進行清潔及加固維護、調查後，再送文物審議會審議。

負責修復的名襄文化事業總修復師李志上表示，近兩日全台豪大雨，為了避免珍貴文物在搬運過程中受損，工作人員前一天先以楮皮紙覆蓋在門神彩繪上，進行暫時性加固，昨天再依序以蠟紙、泡棉等包覆三層，先送國立台南藝術大學進行X光攝影後，再送到嘉義的工作室修復。

總趕宮主委邱晴霙及重修主委許燦露說，珍貴古物需要專人照顧，捐給文化局可以獲得更好的保存處理，傳承文化。廟內剪黏也同時保有葉進祿與葉明吉父子的作品。