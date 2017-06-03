〈南部〉「月嫂」到宅坐月子 包月不到4萬

2017-06-03

市府推廣 兼具社福與就業

〔記者洪定宏／高雄報導〕坐月子中心雖然提供全天候的高品質服務，但收費往往令人咋舌，許多勞工小家庭卻步，轉向高市社會局補助一萬二千元的「坐月子到宅服務」，若自費加碼形成「包月」，小家庭花費不到四萬元，俗稱「月嫂」的服務人員則有四萬五千元收入，兼具落實社會福利與增加就業市場的雙重效果。

社會局婦保科長劉蕙雯強調，公費「坐月子到宅服務」對象為生育第一胎或第二胎產婦，補助四十八小時的價值一萬二千元，使用數從一○二年二○四人、一○三年五四五人、一○四年六五五人，增加到一○五年七三○人，預估今年可達八二○人，凸顯受歡迎程度。

劉蕙雯指出，在社會局委託坐月子平台媒介的「月嫂」，都已接受二四○小時的嬰幼兒照護技術、膳食烹飪與菜單設計、婦嬰基本生活照顧與簡易家務管理等專業訓練，再經過十二小時的練習與實習，才能開始接案。

前四十八小時 社會局補助

因為素質高，服務滿意度超過九成，部分產婦接受四十八小時公費服務後，願意再自掏腰包，付費聘請「月嫂」繼續服務一九二小時，形成「包月二四○小時」的話，自費額不到四萬元，比坐月子中心還划算。

從「月嫂」收入分析，若單純只做公費服務案件，以每月三件、每天工作八小時計算，有將近三萬二千元的收入；若是公費加自費的「包月」，可達四萬五千元。

劉蕙雯強調，從一○二年至今已培訓四七五名「月嫂」，她們領有結業證書，接受社會局媒介工作者，每年必須參加至少廿小時的在職訓練及身體健康檢查等考核，因此她們在產婦及新生兒照顧、烹飪等家事服務、工作有耐心及愛心等方面，獲得極高評價。