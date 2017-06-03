〈南部〉路鋪水泥薄如磁磚 綠島公所認錯

厚度僅1.7公分 議員批豆腐渣
〔記者黃明堂／台東報導〕綠島公路所舖水泥竟然只有一點二到一點七公分厚度，縣議員批如豆腐渣，一破再破，一補再補，縣長黃健庭看了畫面也說離譜。綠島鄉公所表示，是設計錯誤，將在本月廿三日保固期滿後，重新發包，刨除舊鋪面後重鋪水泥。
縣議員謝賢裕昨天在縣議會總質詢時，特別出示跨海一帶來的水泥碎片，送給建設處長吳慶榮，問說：「這是不是磁磚？」吳說「是水泥」！
謝賢裕說，這碎片是從綠島電廠前的破碎路面撿來，丈量厚度最厚一點七公分，有薄到一點二公分，這麼薄，怎禁的起車輛輾壓？破破補補，鄉民怨聲載道。
建設處︰應鋪10公分以上
吳慶榮說，綠島工程多是由縣政府補助鄉公所執行，道路鋪設有一定規範，一般都要鋪十公分以上，且要先刨除舊有鋪面，否則，厚度不足及材料密度不一樣，很容易破掀起來。
公所︰未刨就鋪設計錯誤
綠島鄉公所表示，為了這段路，已經被鄉民罵了一年，鄉公所已經檢討，承認錯誤，也向設計監造的業者求償。
將向業者求償 重新發包
鄉公所說，這段路長度約兩百公尺，一年前多前就開始公開招標，但因為離島物資運送成本高，營造商承包意願低，導致數度流標。後來才變更設計，採用不先刨除，直接加鋪的工法，以在有限經費下，降低施工成本，才順利發包，但完工後禁不起考驗。
鄉公所強調，並非偷工減料，而是設計上就是嘗試直接加鋪水泥，結果証明工法失敗，待保固期屆滿，就會重新發包施作。