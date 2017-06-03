〈南部〉排空滯洪池、備沙包 市府備戰豪雨

〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕高雄山區昨降雨量大，那瑪夏與桃源昨下午發布多條土石流紅色警戒後，周遭部落隨即展開強制撤離，累計撤出四六四人；高雄氣象站根據氣象局預報指出，高雄平地今可能有豪雨至大豪雨，山區局部則可能出現超大豪雨。
豪雨是指廿四小時累積雨量達兩百毫米以上，或三小時累積雨量達一百毫米以上；廿四小時累積雨量達三百五十毫米以上稱大豪雨，達五百毫米以上稱超大豪雨。
市長陳菊昨下午召開○六○一豪雨應變中心第一次工作會議，會後宣布應變中心由三級提升至二級。此外，高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區，及六龜區的寶來國中、寶來國小，因多條土石流紅色警戒加上廿四小時累積雨量達停班停課標準，今天停班停課。
應變中心指出，預估鋒面昨晚會移到南台灣，高雄山區、平地降雨都會激增。
水情中心說明，已完成區域排水檢查、十四座滯洪池排空、十五處地下道巡檢，各抽水站、截流站運作均正常，同時預布九十多台移動式抽水機，並協調美濃湖、澄清湖調降水位，水利會防洪閘門也將配合運作。
民政局已備妥兩萬七千餘個防汛沙包，放置各區公所供民眾領取；工務局已完成路樹修整與固定強化，環保局完成清疏一七○九公里溝渠；社會局街友中心將提供有需要的街友臨時安置，另委請志工關懷四千八百餘名獨居長輩。