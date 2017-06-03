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〈台北都會〉瞎毀！全市都借不到沙包？

2017-06-03

幼兒園淹水 向消防局求救竟無沙包

〔記者陳紜甄、沈佩瑤／台北報導〕昨松山區南京東路四段與慶城街附近，淹水近三十公分，造成車輛無法進出，求救無援。而位於慶城街的圓圓幼兒園也淹水，圓圓幼兒園當時有一百多位小朋友在園內，為避免災情蔓延至室內孩童的區域，幼兒園緊急向消防局求救；但消防局回應，全北市都調不到沙包。緊急之下，圓圓幼兒園不得已才向台北市議員張茂楠尋求協助。張茂楠指出，水災危及園內一百多位小朋友，但北市府防災不力，應向全體市民道歉。

民政局：各區公所尚有庫存量

談起昨淹水情況，圓圓幼兒園工作人員指出，水已淹沒辦公室，甚至快要淹入幼兒園教室。為了避免發生意外，老師們在緊急情況之下，跑入辦公室將所有電氣產品插頭拔下。同時，圓圓幼兒園擔憂豪雨淹進教室，便致電向消防局求救，是否有沙包可以提供？或是可以去哪裡領取？然而，安和分隊到處詢問，都無法調到沙包。無奈之餘，圓圓幼兒園才轉向張茂楠求助。

不過，民政局表示，各區區公所的沙包領取數為二○九三包，尚有庫存量為一六一七七包，所以應該沒有沙包不足的問題。

另外，松山區公所也表示，區公所備有存量五八七包，昨已陸續有民眾前來領走一四○包，而且區公所對沙包有進行數量控管，並不會出現數量不足問題。

安和分隊表示，當時是跟其他分隊詢問，但是很多分隊不會常備沙包，所以難以調到沙包。另外，由於消防局的主要任務為緊急救災，因此安和分隊坦言，其實不知道哪裡有沙包可借。後來，圓圓幼兒園從張茂楠服務處得知，松山區公所有沙包可借，才自行前往區公所領取廿包沙包。

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