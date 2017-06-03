〈台北都會〉《台北筆記》柯市府缺乏效率與溫度

2017-06-03

凌晨大雨，應變中心遲至中午才二級開設。已經水淹民宅了，柯市長還在議場說沒有災情。柯Ｐ時常掛在嘴邊的「line群組」效率何在？

暴雨來襲，人民沒有準備，圓圓幼兒園被逆襲，師生都出不了門，向消防局求救要沙包，卻說全市沙包都借不到。而沙包很多的區公所也未主動協助，在受災戶沒人能「涉水」領取，市府各單位又沒有送沙包的「慣例」下，就只能讓一百個小孩在幼兒園裡擔心受怕。這是個為民服務的政府嗎？

大湖山莊街歷經納莉風災重創後，昨天再度惡夢重演，內湖江南街、環山路各地淹水災情慘重，士林、北投區更是沒淹過水的都淹了。但工務局的抽水站，不是開啟慢半拍，就是跳電無法啟用，調度抽水機也是效率極差，大湖山莊街到晚上才到位。甚至有里長在前一天要求工務局先調抽水機到位準備，市府卻完全不理會。

民國九十年，納莉風災重創台北市，歷經十六年、無數次的颱風、豪雨等災害，不斷檢討改進，台北市政府早已有一套應變災害的標準作業程序，再加上台北市擁有比各縣市都完善的下水道排水設施，只要市府團隊領導階層，有充分的應變能力，民怨不該如此劇烈。沒送沙包的慣例，難道不能緊急應變，由區公所透過里長系統，主動詢問需求，立刻送達？突發淹水災情，難道沒有開口合約廠商可以緊急調派抽水機？沒有其他單位有抽水機可支援？

柯市長為何沒有能力，讓每個各司其職的單位，在面對災害時，有效率的協調整合，協助民眾解決災難？一場暴雨，把柯市府的內部問題一次打了出來，一個沒有溫度缺乏同理心的政府，永遠不會得到民眾的支持。（記者陳曉宜）