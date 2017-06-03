| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雨勢太大！ 雲林緊急宣布停班停課
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《台北筆記》柯市府缺乏效率與溫度

2017-06-03

凌晨大雨，應變中心遲至中午才二級開設。已經水淹民宅了，柯市長還在議場說沒有災情。柯Ｐ時常掛在嘴邊的「line群組」效率何在？

暴雨來襲，人民沒有準備，圓圓幼兒園被逆襲，師生都出不了門，向消防局求救要沙包，卻說全市沙包都借不到。而沙包很多的區公所也未主動協助，在受災戶沒人能「涉水」領取，市府各單位又沒有送沙包的「慣例」下，就只能讓一百個小孩在幼兒園裡擔心受怕。這是個為民服務的政府嗎？

大湖山莊街歷經納莉風災重創後，昨天再度惡夢重演，內湖江南街、環山路各地淹水災情慘重，士林、北投區更是沒淹過水的都淹了。但工務局的抽水站，不是開啟慢半拍，就是跳電無法啟用，調度抽水機也是效率極差，大湖山莊街到晚上才到位。甚至有里長在前一天要求工務局先調抽水機到位準備，市府卻完全不理會。

民國九十年，納莉風災重創台北市，歷經十六年、無數次的颱風、豪雨等災害，不斷檢討改進，台北市政府早已有一套應變災害的標準作業程序，再加上台北市擁有比各縣市都完善的下水道排水設施，只要市府團隊領導階層，有充分的應變能力，民怨不該如此劇烈。沒送沙包的慣例，難道不能緊急應變，由區公所透過里長系統，主動詢問需求，立刻送達？突發淹水災情，難道沒有開口合約廠商可以緊急調派抽水機？沒有其他單位有抽水機可支援？

柯市長為何沒有能力，讓每個各司其職的單位，在面對災害時，有效率的協調整合，協助民眾解決災難？一場暴雨，把柯市府的內部問題一次打了出來，一個沒有溫度缺乏同理心的政府，永遠不會得到民眾的支持。（記者陳曉宜）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
議員要求「地下市長」備詢 蔡壁如要請假

柯：每一個都可以去備詢台北市長柯文哲親信、市長室主任蔡壁如，屢被外界質疑「地下市長」干政，過去在大巨蛋、台北農產運銷公司案，均可見蔡穿梭的影…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：〈台北都會〉《台北筆記》柯市府缺乏效率與溫度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.