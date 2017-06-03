〈台北都會〉抽水機跳電 洲美里淹80公分

〔記者張議晨／台北報導〕昨早一場暴雨造成北市多處傳出災情，北投洲美里因地勢低窪，加上抽水機中午突然跳電停擺，造成主要道路水淹超過八十公分，直到昨下午三時台電人員投入搶修才順利復工。洲美里長蘇府庭抱怨，前一天就不斷跟水利處要求調派發電機備援，該處也說好，但到昨中午，「一台發電機都沒有」。他批評，若市府早一天做好準備，根本就不用受淹水之苦。
北投區昨十二時前，部分山區累積雨量就已超過三百毫米，平地多處路面則傳出積水。承德路、公館路一帶，昨上午雨勢最大時，因雨水無處宣洩，水淹超過五十公分，福林路士林官邸往西也淹水過膝，多處路段積水嚴重，不過，中午前雨勢減緩，積水多在下午一時就已消退，僅洲美里因抽水機跳電停擺，直至下午四時才退去。
另，位於故宮旁外雙溪，因上游淨水廠昨上午突然放水，造成外雙溪水位暴漲，水漫至一旁的至善路三段，水淹及膝，幸上游並無住戶遭困。
北投區大度路三段則有邊坡滑落，土石砸中下方一台轎車，所幸車上無人，未造成傷亡；林泉里銀光巷同樣也有土石崩落，泥沙、樹枝覆蓋產業道路，但未傳出人員傷亡。
北投區公所指出，昨共有一○八處道路傳出淹水，另有四戶淹進家裡，水位約十至卅公分，不過，昨下午一時雨勢減緩後，就未再傳災情。士林區則有四十七處淹水，最嚴重在雙溪河畔，平菁街有小土石滑落但不影響交通，昨晚前都已排除障礙。