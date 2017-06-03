金門國家公園管理處「栗喉蜂虎即時影像」開播！「夏日精靈」栗喉蜂虎是金門極具特色的夏候鳥，台灣本島並無分布，金管處在慈湖三角堡架設360度球型監視攝影機，將栗喉蜂虎挖洞、求偶、交配、育雛等生態行為透過網路（https://www.youtube.com/watch?v=yAK4jY63ABQ）直播，向全世界放送，讓鳥迷都可「近距離」欣賞牠的空中舞姿。（圖文：記者吳正庭）
〈台北都會〉栗喉蜂虎生態秀 金管處直播
2017-06-03
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