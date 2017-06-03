〈台北都會〉北農總經理人事 柯不甩民進黨

2017-06-03

內定董事長應是副市長陳景峻

〔記者郭安家、黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司六月五日將召開新一屆董事會，預計選出內定董事長、副市長陳景峻，原先民進黨與北市府協議，北農公司總經理由農委會推薦，而前立委賴坤成呼聲最高，但傳出台北市長柯文哲決定不甩民進黨，將推出「專業人士」擔任總經理。柯雖尚未透露名單，但綠營北市議員已擔憂，北農前總經理韓國瑜恐會回鍋，呼籲柯文哲不要再跟前雲林縣長張榮味派黏踢踢。

民進黨市議員許家蓓表示，副市長兼任董事長她沒意見，但陳景峻與張榮味系統交好，若擔任董事長，恐怕會讓韓國瑜回鍋當總經理，屆時恐重演韓國瑜大戰市議會的畫面；柯市長應收回北農人事主導權，以市長身分親自遴選適合的人當董事長，而不是讓陳景峻處理，因副市長兼任董事長有球員兼裁判之疑慮，市長是主帥，要有主帥作風。

但今年三月底，韓國瑜才被北農一百多名員工灑淚歡送，時隔僅兩個月，就傳出六月五日可能回鍋北農。

外傳韓國瑜要回鍋 民進黨擔憂

韓國瑜昨被問及此事，驚訝稱，「完全沒聽過，怎麼可能答應，真的不知道！」對於是否有意願？韓尷尬笑說，民進黨當初這麼追殺他，怎麼可能接受。

與賴坤成熟識的無黨籍市議員童仲彥則說，近日未掌握賴坤成新動態，但吳敦義當選國民黨主席後，韓國瑜對吳敦義畢恭畢敬、黏得很緊，呼籲韓國瑜從一而終，不要跑到柯文哲那邊去。

不過，另有知情人士指出，柯文哲曾透露，希望由專業人士擔任北農公司總經理，因為這是大家關注的位子，不應該視為選舉考量，民進黨若硬推人選，大家會很受傷。

對此，北市府發言人劉奕霆說，市長一向要求由專業經理人出任北農公司總經理，因此會向各方徵詢人員；至於韓國瑜是否會回鍋？他說，未曾聞問。