〈台北都會〉議員要求「地下市長」備詢 蔡壁如要請假

2017-06-03

柯：每一個都可以去備詢

〔記者郭安家、沈佩瑤、何世昌、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲親信、市長室主任蔡壁如，屢被外界質疑「地下市長」干政，過去在大巨蛋、台北農產運銷公司案，均可見蔡穿梭的影子，北市府小內閣也被外界解讀有「柯蔡體制」。柯今將進行施政報告，國民黨市議員徐弘庭將要求蔡壁如上備詢台，而她也是繼前顧問洪智坤後，第二位備詢的柯文哲親信。

蔡：擔心造成不必要火花

面對議員要求備詢，蔡壁如昨受訪直呼，「我今天（週六）要請假，不會啦、不會啦！」蔡說，擔心赴議會造成不必要的火花。

市長稱蔡只是我的傳真機

不過，柯文哲日前受訪說，蔡壁如是他的傳真機、傳達命令者，其實說穿了，大家不敢批評柯文哲，只好批評傳真機，看到命令，就罵那個傳真機怎麼傳這東西來，問題是傳真機只負責傳送，只是大家不敢批評送傳真的人。對於議員要求蔡壁如備詢，柯則說，「同意啊！反正我們有領薪水，每一個都可以去議會備詢，全部都開放啊！」

徐弘庭指出，柯文哲稱公開透明，但大巨蛋迄今無進度表、確切處理方案，只有蔡知情，柯說要透過i-Voting解決大巨蛋爭議，日前卻由蔡擔任密使喬蛋，全市府只有蔡知道市長決策，不問蔡要問誰？他說，蔡身為市府有給職顧問，又是幕僚長，管理政風處，政風處如何能調查蔡擔任喬蛋密使？

藍營市議員王鴻薇說，蔡壁如有公安、環評專業嗎？為何日前可協調大巨蛋，有權無責不受監督；她耳聞有局處首長嘆，要叫一聲「壁如姊」、看蔡的臉色，為何辦公室主任會有如此大的權力？她質疑蔡「代天巡狩」，柯文哲與蔡也混亂行政倫理。

對於外界質疑干政，蔡壁如表示，她不是柯文哲的分身，但徹底執行柯文哲的意志力，她不會去干預局處決策，外界說她是地下市長干擾決策，但她沒有能力、也沒有辦法、也不會；老闆找她，就是因為她的執行力百分之一百，即使很困難，還是會執行。

對於前市長陳水扁與他倚重的幕僚馬永成、羅文嘉被稱為「羅馬鐵三角」、前市長馬英九與其仰賴的金溥聰被稱為「馬金體制」，外界也稱柯文哲與蔡壁是「柯蔡體制」。

蔡壁如表示，「不會吧！他們是男生（馬永成、金溥聰），我是女生，不像啦！他們在政治上打混很久，人家聰明才智，不是我可及，真的差太多了，我的心思不在這裡，我就是公務員、徹底執行老闆交付的命令，沒有其他算計。」

另一方面，蔡壁如也掌管柯文哲的行程，但也有知情人士指出，有些官員難以安排「必須出席」的行程，最後還得在活動前幾天LINE柯文哲提醒出席。對此，蔡壁如則說，她排行程沒有喜好，但有些行程安排得太急排不進去，至於老闆很隨和，有空檔就會去。