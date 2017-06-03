〈台北都會〉基隆中山二路拓寬封路 商家喊「救命」

2017-06-03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山一、二路正在進行拓寬工程，三個工區各需三百個工作天，鄰近第三工區的商家抱怨，封路施工二個月來，生意大受影響，市府卻只補償房屋稅三百元，民怨沸騰，議長宋瑋莉與市議員楊石城、張錦煌昨天協調，市府承諾趕在一個月完成共同管溝作業，先讓主要道路暢通。

中山二路靠近基隆港務消防隊路段，是中山一、二路拓寬工程第三工區，四月起開始施工，當地輪胎行、修車場、洗車場及美髮店等商家指出，封路前原本一天可以有二、三千元的營收，現在只剩下不到八百元，生意慘澹到日子快過不下去。

居民表示，施工機具在前面施工、車輛於後面載土，封住出路無法進出，沒有生意害他們二個月來都睡不好覺，卻發現大多數時間機具都停擺，最近六天裡真正施工的天數不到兩天，工程延宕讓工期變得遙遙無期，市府卻只有補償房屋稅三百元。

前晚憤怒的居民將白布條綁在怪手等機具上，痛斥政府鴨霸欺壓百姓、不顧百姓死活，甚至高喊「救命！」宋瑋莉說，市府常要市民共體時艱配合工程推動，但不能因此罔顧居民生存權。

市府允一個月完成共同管溝作業

昨上午經協調後，市府與居民、商家達成共識，工務處代理副處長簡翊哲表示，道路一定會維持單線暢通，不阻礙交通，趕在一個月完成共同管溝作業，現場工班也與居民互留聯繫方式，有狀況立即聯絡，努力減低對居民生活的衝擊。