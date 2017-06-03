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〈台北都會〉捷運三鶯線 擬增北大特區站

2017-06-03

不排除先預留開發空間

〔記者張安蕎／新北報導〕捷運三鶯線主要為提升三峽、鶯歌交通便利，但路線未行經設籍逾四萬人口的「北大特區」，市議員廖本煙質疑服務效益不彰，捷運局正研擬增設北大特區站的可行性，不排除在LB07站與LB08站之間留設空間，供未來增設站點。

目前行政院核定三鶯線的路線，僅行經北大特區的邊緣，距離最近的站點為LB06及LB07，前者位於麥仔園都市計畫區內，出入口設置在三樹路上，後者設置在復興路與大勇路口，較鄰近三峽老街、恩主公醫院等舊社區一帶，若以北大特區居住人口較為密集的大義路出發至上述兩站點，都超過一．三公里以上的路程。

捷運局評估在既有核定路線上，於LB07及LB08站之間，擇Ａ、Ｂ兩址設置北大特區站，其中Ａ站位於樹林區柑園街二段，周邊環境為工廠及農地，多屬私有地須徵收，初估經費約十六．四億元，但距離北大特區仍有一．一五公里距離，主要可供「新北市客家文化園區」遊憩旅客使用。

位於隆恩街的Ｂ站，可將出入口設置在台北大學校地內，但捷運軌道將跨越國道三號，須與高公局協調增加國道落墩，開發車站可能性低，初估經費約十五．五億元，且對北大特區的服務範圍，僅增加學府路、大學路側一個街廓。

「現在不做以後一定會後悔！」廖本煙指出，北大特區居住人口不斷提升，但大眾運輸工具仍以公車為主，三鶯線新設北大特區站不僅可服務居民，現正增建的客家文化園區、原住民族生活園區，也可因新設站點受惠，增加觀光旅遊人數。

增加服務 將規劃接駁專車

捷運局副局長李政安表示，目前正向客家局、原民局調閱未來參觀旅次資料，以運量、人口及財務分析等，評估新設站點的可能性，但增站將影響三鶯線完工期程三年以上，且須進行財務計畫修正、都市計畫變更及環差分析，困難度高，不排除先預留開發空間，未來再行決定，為增強服務北大特區，將規劃捷運接駁專車，北大居民可在車行五分鐘內抵達站點。

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  • 捷運局評估三鶯線增設北大特區站，其中A站位於樹林區柑園街二段，周邊環境為工廠及農地，多屬私有地須徵收，初估經費約十六．四億元。（記者張安蕎攝）

    捷運局評估三鶯線增設北大特區站，其中A站位於樹林區柑園街二段，周邊環境為工廠及農地，多屬私有地須徵收，初估經費約十六．四億元。（記者張安蕎攝）

  • 位於隆恩街的B站，可將出入口設置在台北大學校地內，但對北大特區的服務範圍，僅增加學府路、大學路側一個街廓。 （記者張安蕎攝）

    位於隆恩街的B站，可將出入口設置在台北大學校地內，但對北大特區的服務範圍，僅增加學府路、大學路側一個街廓。 （記者張安蕎攝）

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