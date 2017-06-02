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〈南部〉苦等44年 下營「公園一」用地解編

2017-06-02

變更都計13日開說明會

〔記者楊金城／下營報導〕「總算等到了！」下營區俗稱「九分堀」的「公園一」預定地，超過四十四年未徵收開發，引起民怨。歷經廿年、四次陳情爭取解編還地於民後，在變更下營都市計畫第四次通盤檢討案中終於要解編，未來將由公辦市地重劃開發為住宅區和道路、公園等公共設施。

台南市都發局提出變更下營區都市計畫（第四次都計通盤檢討），已完成細部計畫規劃，即日起公告展覽，十三日在下營區民眾活動中心召開說明會，聽取地方意見。

公園預定地近600人持分

下營第四次都計通盤檢討案中，最大亮點是位在下營市區仁里里的「公園一」預定地四．六五公頃的變更，也最受地方矚目。里長楊銀發說，公園用地自編定至今都未徵地設公園，光地主繁衍至今已近六百人持分，如今可解編變成住宅用地、道路、公園、停車場等公設地，「等了四十四年，對祖先總算有交代。」

市府副秘書長吳欣修在都發局長任內提案檢討變更下營都計案，他說，下營「公園一」預定地在六十二年都計編定，遲未徵收開發公園，七十八年准予解編變更用地，但地主們都未提出，九十四年下營都計第三次通盤檢討時被取消解編，這次第四次通盤檢討案才又起死回生。

吳欣修說，下營第四次都計通盤檢討案跟其他變更都計案有很大不同，包括公園一、市場、機關用地和多條都市計畫道路的公設地都解編，還地於民。公告展覽至廿三日後，將進入台南市都委會審查。

下營區長姜家彬說，下營第四次都計通盤檢討案將許多公設地解編，除了可平息民怨，還能兼顧下營未來都市、產業和農業發展需求。

預估可以分回55％土地

都發局總工程司蔡孟儒說，下營「公園一」預定地解編後，將由地政局採公辦市地重劃案開發，區內有住宅區、公園綠地、道路等，地主分攤工程費、公設地後，預估可分回五十五％土地。

下營第四次都計通盤檢討面積約三百三十一公頃，另一亮點是遲未徵收的十多條計畫道路，不是解編還地於民，就是更改道路路線。調查也發現，市區仍有不少傳統閩南建築群落，因部分計畫道路開闢將嚴重破壞原有街廓紋理與風貌，檢討後將在不影響出入通行及民眾權益後，廢除計畫道路，以現有巷道替代，提供未來歷史街區指認保存參考。

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  • 等了44年，下營區九分堀「公園一」預定地終於要解編，採市地重劃開發，下營區長姜家彬（右）、仁里里長楊銀發（左）都給予肯定。（記者楊金城攝）

    等了44年，下營區九分堀「公園一」預定地終於要解編，採市地重劃開發，下營區長姜家彬（右）、仁里里長楊銀發（左）都給予肯定。（記者楊金城攝）

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