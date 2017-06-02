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〈南部〉被解聘消防員控遭追殺 高市府前抗議

2017-06-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市消防局前隊員徐國堯三年前被解聘，指控遭消防局追殺，昨天在消防員工作權益促進會成員陪同下，前往高市府前抗議。

徐國堯表示，為反映消防人力不足、工時過長影響救人，他從二○一二年起籌辦遊行、提告消防局。又說，高雄市消防局卻反而將他調往偏遠山區分隊，考績列乙等。最後在二○一四年六、七月間，短短四十天處分他四十二支申誡，九月由陳菊市長簽下免職同意書，十七年的救人職業生涯就此斷送。

消防員工作權益促進會指出，高雄市消防局還在徐國堯免職後，追加十二支申誡。當初徐國堯的分隊長黃俊綾，將徐國堯四十二支申誡向上陳報，事後向徐國堯提起數個刑事及民事訴訟，讓當事人在為回復工作權奔走之時，還飽受訴訟之苦。

該協會質疑，陳菊市長曾在二○一六年一月四日與工鬥團體會面時，表示支持基層爭取權益，並會積極瞭解徐國堯解聘案，為何事後又將該會要求會面的公文，轉回高雄市消防局？

對此，高雄市消防局表示，徐國堯相關懲處事由，完全是個人違反勤務紀律及規定所致，例如：虛偽請假、拒辦業務等違紀、怠惰行為，皆與自稱爭取制度改革及參與遊行無關。最高行政法院一○六年二月十六日判決，上訴駁回，免職處分定讞。

消防局強調，陳菊市長相當照顧每一位市府同仁，但不能因此而踰越法令規定。

消防局說，至於黃俊綾對徐國堯及消防員工作權益促進會幾位幹部，提起民事訴訟告訴一案，是因其屢屢遭受不實指控、網路霸凌，為了捍衛個人聲譽而提告，本案目前已進入言詞辯論階段，尊重黃俊綾個人訴訟權及司法判決。

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  • 徐國堯（左三）及消防員工作權益促進會，前往高市府抗議。（記者葛祐豪攝）

    徐國堯（左三）及消防員工作權益促進會，前往高市府抗議。（記者葛祐豪攝）

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