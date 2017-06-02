〈南部〉建教生九月起「七休二」 產學叫苦

2017-06-02

教育部要求比照勞基法

〔記者洪臣宏／高雄報導〕教育部要求建教生從現行「七休一」，自九月一日起比照勞基法「七休二」，廠商表示勢將造成人事成本增加、人力調度困難，影響建教合作意願，學生對假期增多相當開心，但也擔心廠商因而退場，大喊：「沒工作很糟糕。」

高職學校陸續接獲教育部告知，將以行政命令方式，讓建教生比照勞基法「七休二」，攸關全國一萬八五七六名建教生（一○五學年度人數）權益，不過學校尚未接獲正式公文。

學校及合作廠商措手不及

建教生沒納入勞基法，相關規定遵循一○二年公告的「建教生權益保障辦法」，該法大多採用舊版勞基法，但已採行單週上限四十小時，最低月薪為二萬一○○九元，且不得加班。教育部原本一番好意，希望建教生能跟勞工有一樣休息天數，卻讓學校及合作廠商措手不及。

中山工商︰盼有緩衝空間

中山工商為全國最多建教生的學校，該校實習處主任宋由禮指出，今年九月進入合作廠商的建教生，其勞動條件都是去年談定，多數建教生有經濟壓力，需要工作機會，希望能給雙方緩衝空間。

漢來飯店︰排假、成本困擾

漢來飯店進用建教生已經十餘年，人力資源部訓練經理王雪如表示，餐飲業適用變形工時，若建教生比照勞基法休假，會造成排假、成本困擾，她強調，建教最重要的目的是在培訓專業從業人員。

王雪如指出，漢來去年進用二六八名建教生、實習生，今年暴增至三一二名，肇因許多餐廳因一例一休而將建教生「退訓」，她常常在面試時機已過，卻接到老師要求「接收」的電話。漢來因一例一休人事成本增加十至十二％，未來建教生部分粗估也是如此。

學生︰憂心廠商出現退場潮

中山工商餐飲科學生劉宜芳、曾欣儀對於可增加假期相當開心，卻也憂心廠商出現退場潮，有些人會失去實習機會。