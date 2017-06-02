〈南部〉兩億整治卑南溪 年底發包

2017-06-02

〔記者張存薇／台東報導〕卑南溪貫穿台東縣，去年接連颱風造成農田流失等重大災情，立委劉櫂豪爭取到兩億四千五百卅七萬元整治經費，昨天與水利署長賴建信、第八河川局長蔡宗憲、卑南鄉長許文獻到山里段勘查，整治工程預計年底發包，至於今年汛期將至，八河局已於四月陸續完成等防災設施。

卑南鄉長許文獻、嘉豐村長林智郎指出，去年七月從尼伯特、莫蘭蒂等颱風到十月豪雨，卑南溪山里段沿岸流失十幾甲農地，居民每逢豪大雨、看到滾滾溪水就擔心受怕，希望整治工程儘快發包。

劉櫂豪指出，卑南溪是台東縣最重要的中央管河川，去年接連颱風豪雨造成卑南溪部分河段堤防遭洪水侵蝕，包括山里河段、瑞源及瑞和堤段、鸞山橋上下游、廣原堤防、泥水溪等均因洪水侵蝕或山坡滑落，需要加強堤防，加上加典溪及崁頂溪鐵路橋下游河川淤積，將施作河道整理計畫，八項治理計畫共一億九千五百八十七萬元經費。

劉櫂豪說明，卑南溪卑南堤防段則預計營造具防洪、保育、教育、休閒功能地質與環境教育園區，經費也有四千九百五十萬元，包括生態池、水利工法展示區及地景、休憩、綠化等，規劃面積四點五公頃，未來可提供親水、生態空間以及民眾之休憩場所。

至於今年汛期又將至，卑南溪沿線居民擔心農田、財產遭威脅，八河局長蔡宗憲說明，四月已陸續完成丁壩等防災施作，以保護堤防被大水衝擊，如果颱風豪雨造成災情，也會緊急派員搶修。