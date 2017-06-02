〈南部〉史前館首齣定目劇 卑南王週日登台

2017-06-02

推動部落深耕文化樂舞培訓

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣史前文化博物館以卑南族部落作為文化樂舞培訓場域，首齣為下賓朗部落籌劃的歷史劇「卑南王」，將於六月四日在館內發表，由族人演出口傳史一代頭目「卑南王」。

副館長林志興說，「Pinadray（卑南王）」雖然被冠上「王」的榮耀，但口傳史上，他被讚頌的並不是善戰，而是精於外交及農業，提升了族人的生活。

由族人規畫演出一代頭目

史前文化博物館執行「普悠瑪產業示範區推動計畫」，以下賓朗部落作為文化樂舞培訓的場所，由族人林蕙瑛擔任舞台總監，安排劇場行政管理、劇場技術、票務推廣、行銷宣傳、認識音響、認識舞台等課程外，結合在地專業表演藝術團隊加深部落推動定目劇之能力。

針對不同部落生活及傳統祭儀慣習，設計新的劇本「卑南王」，他是卑南社的頭目，曾於清乾隆五十三年赴紫禁城，接受皇帝宴請與餽贈，並引進農耕及相關技術回鄉。

林蕙瑛耗費心力籌畫歷史大劇，昨天哽咽到幾乎說不出話來，她說，「讓別人認識我們，是我們的責任」，透過定目劇的形式，讓文化藝術詮釋權回歸到卑南族人身上，也藉由最能直接傳接文化的表演藝術，逐步建構部落劇場，打造夢想的「藝術基地」。

未來定目劇本內容可依各部落推動小旅行或各種深度文化體驗遊程自由調整，透過觀賞定目劇深入認識卑南族文化之美。