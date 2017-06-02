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〈南部〉鳳凰花映土埆厝 左鎮美景紅35年

2017-06-02

月世界裡竄出火焰

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕又到了畢業季節，以「月世界」景觀聞名的左鎮區草山里，青瓜寮林家老厝旁超過八十年樹齡的鳳凰木紅花綻放，今年開得特別茂盛，猶如白堊地形中竄起一把火焰，吸引遊客慕名尋訪，攝影玩家也趕在大雨前捕捉精彩鏡頭，現場非常熱鬧。

這株鳳凰木近四層樓高，樹形雄偉，依偎著林家的土埆厝，古老建築襯托下，充滿懷舊意境。月世界采竹攝影大師張武俊約在三十五年前探訪青瓜寮時發現，一拍成名，不少人被大師的魅力構圖所吸引，每到畢業季，競相追逐紅花之美，當地逐漸躍為熱門景點。

林姓屋主口述，鳳凰木栽種迄今超過八十年，幾乎與土埆厝同齡，在歲月摧殘下，老厝日趨殘破，大樹卻屹立不搖，撐起當地觀光的半邊天。

台灣攝影學會常務理事張萬興說，當地原以月世界景觀的玉女峰聞名，但一到五、六月鳳凰花開時，來老厝欣賞鳳凰木的遊客絡繹不絕，現在這株大樹反而更熱門。

今年盛開揪團搶拍

根據張萬興觀察，青瓜寮的鳳凰花約三至五年會大開一次，目前盛放中，成為拍攝熱點。西南氣流逼近，梅雨季節即將到來，昨天就有不少人揪團造訪、搶拍，趕在風雨前捕捉美麗畫面。

張萬興建議，拍攝時可利用小光圈，老厝之外，以土壤中竄起的根部當前景，或結合枝幹延展的迷人姿態，積水的倒影也能搭配構圖，取材多元；至於雨後則會有滿地落花，意境不同。

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  • 左鎮青瓜寮林家老厝的鳳凰樹，在「月世界」環境中屹立，相當搶眼。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮青瓜寮林家老厝的鳳凰樹，在「月世界」環境中屹立，相當搶眼。（記者吳俊鋒攝）

  • 左鎮青瓜寮林家老厝鳳凰花今年開得特別茂盛，吸引民眾爭相拍攝美景。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮青瓜寮林家老厝鳳凰花今年開得特別茂盛，吸引民眾爭相拍攝美景。（記者吳俊鋒攝）

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