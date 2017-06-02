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〈南部〉台南》轉運站變美 議員：可惜旅遊資訊少

2017-06-02

陳秋萍：應便利等車邊3C查詢

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員陳秋萍昨質詢說，台南市早已成為觀光客旅遊首選，逐步推動「公車捷運化」，並整修轉運站，保安、關廟、麻豆等多處轉運站融入在地特色，令人耳目一新，但她發現旅遊宣傳資訊太少，實在很可惜，觀光旅遊局與交通局應多合作，例如將App或QR Code等資訊放在轉運站或公車看板上，轉運站可設置燈箱，讓遊客「閒閒等車」時，也能查詢旅遊資訊、認識台南。

陳秋萍也說，台南旅遊套票，一○五至一○六年，高鐵聯票賣出四千零五張，Tainan Pass賣出一千二百八十三張，銷售情況算不錯，可以再努力更好。建議旅遊套票仿日本JR一日券「東京都市地區通票」以及鐮倉／江之島一日票設計方向，統整相關旅遊訊息，設計更淺顯易懂的資訊，吸引更多遊客購買、使用。

觀旅局長王時思回應說，台南旅遊行程結合旅行業推廣主題專案活動，例如今年與台南市二個旅館公會合作推出「五月來台南住二晚，第二晚免費」住房優惠專案（限平日），原本只有五月，因為效果很好，旅館又自己加碼到六月。

另外，配合年度重大活動，也與旅行社或社區協會推出季節性不同類型專案套裝體驗行程，例如目前「台南國際芒果節」一至二日套裝旅遊產品，六至八月就有「戀蓮白河．水果之鄉二日遊」、「台南漫遊西拉雅採果．府城文化二日遊」、「台南漫遊西拉雅採果一日遊」等。

觀旅局：協商有無空間設燈箱

王時思說，目前Tainan Pass有府城卡與大台南卡一、二日遊，加上88、99觀光巴士，都設計路線精美摺頁，在臉書或主題官網也都有。至於議員建議設置燈箱，會再與交通局協商有無合適空間設置。

觀旅局指出，近年自由行盛行，走入鄉間、巷弄體驗，享受台南人情味，已是台南旅遊不可或缺的味道，今年特別以縱貫台南的「公路」為主題，邀大家以自助小旅行結合當地獨特的歷史文化與遊憩資源，規劃一至二日創意自由行，開發不同以往的旅遊體驗，徵件至七月十四日。

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  • 關廟轉運站造型融入在地名產鳳梨，站區還有可愛公仔讓遊客合影。（記者洪瑞琴攝）

    關廟轉運站造型融入在地名產鳳梨，站區還有可愛公仔讓遊客合影。（記者洪瑞琴攝）

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台南》轉運站變美 議員：可惜旅遊資訊少

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