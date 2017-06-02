〈南部〉無人駕駛小巴駁二測試 十月試乘

2017-06-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市引進無人駕駛小巴，昨天下午在駁二特區上路測試，引起許多民眾圍觀，高市交通局表示，將在十月哈瑪星的生態交通全球盛典，開放民眾試乘。

交通局指出，這台無人駕駛小巴昨起至六月六日，將進行環境運行測試，駁二蓬萊路倉庫一帶將實施交管，由於該區目前也有輕軌施工，交通相當壅塞，呼籲人車慢速通行。

這台Easymile無人駕駛小巴，是由科技業者喜門史塔雷克（7starlake）、無人車製造商Easymile製造，據了解，連同關稅計算在內，一台要價超過台幣千萬元。

無人駕駛小巴昨天運抵高雄，下午在駁二藝術特區進行測試，緩緩開了不到一公里路程，引起路人驚嘆，好奇無人駕駛車如何操控？

業者表示，每台無人駕駛小巴配置八顆LIDAR（光達），可也稱為雷射測距儀，並有二具攝影機、GPS定位系統等，行駛途中一旦感測到障礙物，就會立即自動減速或暫停。

無人駕駛小巴車內共有六個座位，加上站位共可載客十六人，採用鋰離子電池充電，速度最高每小時二十公里。

不過，由於現行道路交通管理條例，並沒有無人駕駛車輛的規範，因此這台無人駕駛小巴無法行駛混合車道，只能走專用車道，高雄市交通局呼籲中央趕緊修法，讓無人駕駛車輛能實際上路。