〈南部〉台東焚化廠重啟否 議員︰三億維修別白花

2017-06-02

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣垃圾焚化廠到底該不該啟用？縣議員吳景槐昨天從垃圾處理量、後續灰渣問題等，要求縣長黃健庭「好好思考」，黃健庭表示，以長期來看，台東縣的確應該啟用焚化廠，不過仍須議會同意。

吳景槐質疑處理量及灰渣問題

吳景槐說，目前建農掩埋場活化約可清出兩成回收整理的垃圾，而目前民眾丟的垃圾中也夾雜不少「生廚餘」，如果落實垃圾分類與回收、減量，一天垃圾量可再減低，目前台東縣垃圾量一天約一百一十噸，但焚化廠滿載一天最多可燒三百噸，勢必要處理其他縣市垃圾，再加上焚化後產生的底渣、飛灰等要進一步固化處理，也有「再生粒料」必須用於公共工程，如果下一任縣長不要啟用焚化廠，現在還要花三億多元維修，錢不是白花？台東縣應該好好思考、到底要不要啟用焚化廠？

縣長︰為長期需求應維護升級

黃健庭表示，長期來看，台東的確需要焚化廠，其實他大可以宣布「不啟用」、留給下一任縣長傷腦筋，但這不是負責任的做法，反而是應該做好焚化廠的維護與升級，希望能儘快解決台東垃圾無處可燒的問題，而啟用焚化廠的議案已送進議會，最終仍要議會決定。

環局︰灰渣掩埋已規劃爭取

環保局長謝清泉指出，推動減量，每天仍會有百噸垃圾，而目前花蓮每天約有一百八十噸垃圾，未來如燒垃圾，將由環保署調度，至於焚化後產生的灰渣需要掩埋，縣府爭取的一九九億元花東發展基金活化掩埋場計畫中，亦有部分空間將做為灰渣掩埋之用。