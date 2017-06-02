〈南部〉入港強風吹 綠島之星變碰碰船

偏離航道五到八公尺 停南側被吹到北側
〔記者張存薇／台東報導〕西南氣流碰到鋒面，豪大雨將來襲，昨天台東縣開往蘭嶼鄉交通船因側風過強，入港時船身偏離航道，眼看就要直接撞上海巡多功能巡緝艇、漁船，船員、海巡人員七手八腳趕快拿出厚厚「碰墊」保護，所幸只有輕微碰撞巡緝艇，船身無受損，船上六十名遊客、八名船員也毫髮無傷，而這艘交通船經檢查後仍可行駛，中午十二時十分載二百四十五位旅客返回屏東後壁湖。
及時拿出碰墊保護 僅輕微碰撞巡緝艇
台東地區這兩天雖然天氣晴朗，但蘭嶼海域風浪逐漸增強，昨天上午陣風達八至十級，「綠島之星三號」昨天上午從屏東後壁湖出發，約九時卅分抵達蘭嶼鄉開元港，沒想到西南氣流造成的風浪驚人，船身偏離航道五到八公尺，原本應該停在碼頭南側，也被風吹到北側，船員及港區內海巡人員一看苗頭不對，立刻拿出碰墊、以降低撞擊力道，船隻未受損，大家忙成一團。
業者田貴寶表示，這兩天飛機沒飛，蘭嶼對外交通都靠客輪疏運，因此雖然風浪大，但浪況允許下還是會開船，進入開元港時因西南氣流太強、船身偏離，還好有順利拉回航線、安全停靠。他無奈的說，開元港港口空間小、動線受限，如再碰到天氣不佳，對交通船是大考驗。
不過當時岸上約有百位等候搭船遊客，大家看到「大船碰小船」都嚇傻了，也慶幸自己搭的不是這一艘，而綠島之星三號中午也載了兩百四十五位遊客平安返回後壁。
而受到西南氣流影響，台東往返綠島、蘭嶼，蘭嶼往返後壁的船班今天將全部取消，三日以後視天氣狀況再決定是否開航。