| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系籠罩北台灣 三芝雨量飆破200毫米 今年首發大豪雨特報！全台嚴防強降雨 馬尼拉度假村驚傳爆炸槍擊 百人逃竄約30人傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉入港強風吹 綠島之星變碰碰船

2017-06-02

偏離航道五到八公尺 停南側被吹到北側

〔記者張存薇／台東報導〕西南氣流碰到鋒面，豪大雨將來襲，昨天台東縣開往蘭嶼鄉交通船因側風過強，入港時船身偏離航道，眼看就要直接撞上海巡多功能巡緝艇、漁船，船員、海巡人員七手八腳趕快拿出厚厚「碰墊」保護，所幸只有輕微碰撞巡緝艇，船身無受損，船上六十名遊客、八名船員也毫髮無傷，而這艘交通船經檢查後仍可行駛，中午十二時十分載二百四十五位旅客返回屏東後壁湖。

及時拿出碰墊保護 僅輕微碰撞巡緝艇

台東地區這兩天雖然天氣晴朗，但蘭嶼海域風浪逐漸增強，昨天上午陣風達八至十級，「綠島之星三號」昨天上午從屏東後壁湖出發，約九時卅分抵達蘭嶼鄉開元港，沒想到西南氣流造成的風浪驚人，船身偏離航道五到八公尺，原本應該停在碼頭南側，也被風吹到北側，船員及港區內海巡人員一看苗頭不對，立刻拿出碰墊、以降低撞擊力道，船隻未受損，大家忙成一團。

業者田貴寶表示，這兩天飛機沒飛，蘭嶼對外交通都靠客輪疏運，因此雖然風浪大，但浪況允許下還是會開船，進入開元港時因西南氣流太強、船身偏離，還好有順利拉回航線、安全停靠。他無奈的說，開元港港口空間小、動線受限，如再碰到天氣不佳，對交通船是大考驗。

不過當時岸上約有百位等候搭船遊客，大家看到「大船碰小船」都嚇傻了，也慶幸自己搭的不是這一艘，而綠島之星三號中午也載了兩百四十五位遊客平安返回後壁。

而受到西南氣流影響，台東往返綠島、蘭嶼，蘭嶼往返後壁的船班今天將全部取消，三日以後視天氣狀況再決定是否開航。

廣告
  • 岸上遊客看到大船碰小船，都傻了眼。（李琮霈提供）

    岸上遊客看到大船碰小船，都傻了眼。（李琮霈提供）

  • 綠島之星三號因側風過強，入港時碰到其他船隻。（李琮霈提供）

    綠島之星三號因側風過強，入港時碰到其他船隻。（李琮霈提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台南》轉運站變美 議員：可惜旅遊資訊少

陳秋萍：應便利等車邊3C查詢市議員陳秋萍昨質詢說，台南市早已成為觀光客旅遊首選，逐步推動「公車捷運化」，並整修轉運站，保安、關廟、麻豆等多處…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：〈南部〉入港強風吹 綠島之星變碰碰船


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.