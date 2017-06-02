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〈台北都會〉木柵綠竹筍季開跑 千人宴開百桌

2017-06-02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北綠竹筍季六月登場，一年一度的綠竹筍評比與千人共享風味餐，可謂木柵年度盛事，每年都很搶手的木柵綠竹筍饗宴，今年將席開一百桌、每桌認購費六千元，昨起開放報名。台北市副市長林欽榮昨帶頭前往文山區老泉里拔筍後，也宣布民眾想買到品質好的綠竹筍不用再千里迢迢跑到各區農會，今年在花博農民市集就能買到。

台北市農業並不盛行，但因沙質土壤及雨量充沛條件，產出的綠竹筍纖維質較細、口感鮮甜，有如水梨般清脆多汁，在每年五月至十月為盛產季節，每年平均產量可達七十至八十萬公斤，平均甜度達七度以上（竹筍平均甜度五．三度）。

林欽榮表示，綠竹筍產區分布在木柵、景美、士林、北投、南港區，今年五個區的農會、筍農、市農會、市府合作下共帶來三項好康，除可訂購木柵綠竹筍饗宴外；六月十五日至七月十五日在花博公園農民市集也可買到優質好筍；民眾可參加一日筍農生態體驗到田間挖筍的樂趣，可向各區農會報名。

而萬眾期待的木柵綠竹筍饗宴，昨天開放報名後，將於六月九日在木柵農會糧倉舉辦，除上百筍農爭奪黃金筍農稱號及藝文表演外，最吸引人的是會將當天參賽的優質綠竹筍，聘請名廚當場料理為鮮筍全餐，共席開一百桌，每桌可容納十人，先搶先贏，晚報名就得再等到明年。

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  • 台北綠竹筍產季為每年5月至10月。 （台北市產業發展局提供）

    台北綠竹筍產季為每年5月至10月。 （台北市產業發展局提供）

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木柵綠竹筍季開跑 千人宴開百桌

台北綠竹筍季六月登場，一年一度的綠竹筍評比與千人共享風味餐，可謂木柵年度盛事，每年都很搶手的木柵綠竹筍饗宴，今年將席開一百桌、每桌認購費六千…

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