〈台北都會〉天文迷照過來 週六觀金星像弦月

2017-06-02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕最近清晨，在東方天空有顆超級亮星，即使在天色微亮仍然光芒耀眼，台北市立天文館表示，這顆就是金星，六月三日到達最容易觀察「西大距」位置，透過廿倍以上望遠鏡觀察，會發現此時金星像弦月一樣，是出乎意料的半圓形。

天文館助理研究員張桂蘭指出，天空之中，太陽最亮亮度達到-26.7，其次是月亮、亮度-12.8，日、月以外最亮的星體就是金星。今年金星最大亮度已經過了，六月三日到達最容易觀察的「西大距」位置，亮度達-4.8；過了「西大距」，金星會離地球愈來愈遠，亮度變暗，即使透過望遠鏡也不易觀察到。

張桂蘭表示，六月三日透過廿倍以上的望遠鏡觀察，會發現此時的金星像弦月一樣，呈現半圓形，若錯過就得等到明年八月十七日左右，最大亮度則在明年九月，才能再看到這麼亮的金星。

今年最小滿月 下週五亮相

此外，今年最小滿月落在六月九日，張桂蘭說，月球繞地球的軌道是橢圓形，隨距離地球的遠近，月球的視直徑也會有大小變化。

張桂蘭說，六月九日是今年全年中最小的一次滿月，比十二月三日的最大滿月小了十三％，大約是一元和五元硬幣的差別。民眾可先用手機拍照紀錄，半年後再拍一張今年最大的滿月，對照之下就能看出明顯的差異。