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〈台北都會〉聯醫高齡友善門診啟動 老人：有夠讚

2017-06-02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市聯合醫院即起全面啟動「高齡友善門診」，提供八十歲以上老人從掛號、看診、檢驗、檢查到批價、領藥都有友善優先服務。市長柯文哲昨早出席啟動儀式，還充當記者訪問八十二歲王阿嬤，對高齡友善門診服務滿不滿意？王阿嬤笑稱，減少很多等候時間，有夠讚！此外，聯醫預計自七月開始，推動試辦六十五歲以上失能長者優先門診。

7月起將試辦逾65歲失能者優先門診

北市聯合醫院推動「高齡友善門診」，透過設定資訊系統，將單號的掛號數字，例如一、三、五等一直到十九號，保留為高齡者優先號，醫護人員只要看號碼便可確認長者身分，優先看診、檢查等，即便過號，也同樣享有優先服務。

聯醫中興院區在五月便率先試辦，中興院區院長劉志光說明，根據統計，依科別不同，高齡長者比率佔二％到廿五％，透過高齡友善服務，老人家光是等候看診部分，就減少將近十分鐘。

市長柯文哲昨天接受聯訪時說，他認為未來廿年內台灣醫學的進步，在於把管理體系引入，高齡友善門診是種風氣，要建立友善長者的社會氛圍，並指聯醫進行高齡友善門診的實驗很有趣，發現就算不是高齡長者也認同這制度，整體滿意度提升。

柯說，下一步會推廣到六十五歲以上失能者優先，公家醫院擁有較多資源，會繼續研究如何提升整體醫療體系的效率。

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  • 台北市長柯文哲昨到聯合醫院中興院區視察高齡友善門診服務。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲昨到聯合醫院中興院區視察高齡友善門診服務。（記者沈佩瑤攝）

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