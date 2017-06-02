〈台北都會〉公幼、非營利幼兒園並存 銘傳國小創先例

2017-06-02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕柯市府力推公共化幼教托育服務，一○六學年度投入高達五億多元預算。北市教育局規劃，銘傳國小除原有附設公立幼兒園，將在九月增闢非營利幼兒園，創下公幼與非營利幼兒園並存的首例，卻有家長、教師提出質疑，憂心空間被瓜分，恐排擠校內學生資源。

家長憂孩子活動空間被瓜分

教育局科長曾淑姿指出，銘傳開辦非營利幼兒園的空間，原就是公辦民營的幼兒園，因後來業者未續約因此變成餘裕空間，考量該空間在校園的動線獨立、戶外教學空間相當充足，又在一樓，因此決定設置非營利幼兒園，與公幼共融，也是北市公共化幼教服務的重要里程。

教育局：彼此屬於獨立空間

曾淑姿說，未來非營利幼兒園開辦後，幼兒園前方有一大片廣場，有樹、有綠地，平時小學很少去，將讓公幼、非營利幼兒園的幼兒共用，資源共享，委託給非營利法人經營，政府不收取場地費，降低營運成本，費用由家長分攤，教保人員能更專注在教學。

教師憂影響招生 溝通事務變多

家長、教師各有擔憂，有公幼家長說，戶外空間得與非營利幼兒園幼兒分享，限縮孩子活動空間與時間，希望校方能規劃清楚。教師抱怨，未來與公幼、非營利的教保人員溝通的事務變多，是一大負擔，也擔心公幼、非營利招生對象相同，影響到公幼。

校長：公幼便宜 仍占招生優勢

銘傳國小校長褚希雯強調，校內師長對非營利幼兒園並無太多意見，因為銘傳有公幼、托嬰中心，對象都是差不多，如此一來，就讀公幼、非營利幼兒園的幼兒銜接到國小，確保銘傳的學生來源。

褚希雯表示，公幼、非營利幼兒園招生雖有重疊，但老師評估費用便宜實惠的公幼仍占有很大優勢，非營利幼兒園若辦學有特色，兩者不怕競爭，明年還打算增設兩歲專班，至於空間的場地使用，一定會清楚劃分，讓兩者在使用上有所區隔。