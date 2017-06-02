| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
老牌摃丸公司遭祝融 400萬保時捷燒毀 今年首發大豪雨特報！全台嚴防強降雨 北海岸雨勢驚人 多處淹水警戒 馬尼拉度假村驚傳爆炸槍擊 百人逃竄約30人傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉基隆海洋老鷹嘉年華踩街 24日交管

2017-06-02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆海洋老鷹嘉年華踩街活動，將於廿四日登場，市區從下午三點開始實施交通管制，今年調整部分踩街遊行路線，市中心區都無法進入，交管規模類似中元祭。

路線調整 交管規模類似中元祭

基隆市政府與大壯觀願景發展協會、汐止夢想社區文教發展基金會合作，舉辦海洋老鷹嘉年華踩街活動，社區、學校在藝術家指導下製作花車、人偶和道具，發揮藝術創意，去年開始封街，市區爆人潮，越來越盛大。

大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖表示，今年的踩街隊伍超過四十五隊，除了基隆社區、學校，還有來自屏東、桃園等地的鼓團，較去年增加了三分之一，精采可期。

市港道安會報通過海洋老鷹嘉年華交通疏導計畫，今年調整踩街遊行路線，從海洋廣場出發，繞行火車站港西街圓環，經孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、義一路、信三路進入基隆港東三碼頭，以主要幹道為主。

文化局副局長李添慶指出，去年民眾反映部分路段狹窄易壅塞，因此今年踩街路線改為主要幹道，方便表演團隊演出與民眾觀賞，提高參與度。

調整踩街路線後，高砂橋、卅一號橋、成功陸橋及廿九號橋都納入管制，範圍較去年擴大，且從中山高速公路出口廿九號橋開始管制，車輛只能行駛西岸高架、中正高架或台六十二甲線，市中心區交管規模類似中元祭。交通旅遊處交通規劃科科長黃秀萍表示，將加強宣導，呼籲民眾儘量利用大眾交通工具。

廣告
  • 基隆海洋老鷹嘉年華踩街活動，將於廿四日登場，社區民眾熱心製作道具。（記者盧賢秀攝）

    基隆海洋老鷹嘉年華踩街活動，將於廿四日登場，社區民眾熱心製作道具。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
木柵綠竹筍季開跑 千人宴開百桌

台北綠竹筍季六月登場，一年一度的綠竹筍評比與千人共享風味餐，可謂木柵年度盛事，每年都很搶手的木柵綠竹筍饗宴，今年將席開一百桌、每桌認購費六千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：〈台北都會〉基隆海洋老鷹嘉年華踩街 24日交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.