〈台北都會〉基隆海洋老鷹嘉年華踩街 24日交管

2017-06-02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆海洋老鷹嘉年華踩街活動，將於廿四日登場，市區從下午三點開始實施交通管制，今年調整部分踩街遊行路線，市中心區都無法進入，交管規模類似中元祭。

路線調整 交管規模類似中元祭

基隆市政府與大壯觀願景發展協會、汐止夢想社區文教發展基金會合作，舉辦海洋老鷹嘉年華踩街活動，社區、學校在藝術家指導下製作花車、人偶和道具，發揮藝術創意，去年開始封街，市區爆人潮，越來越盛大。

大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖表示，今年的踩街隊伍超過四十五隊，除了基隆社區、學校，還有來自屏東、桃園等地的鼓團，較去年增加了三分之一，精采可期。

市港道安會報通過海洋老鷹嘉年華交通疏導計畫，今年調整踩街遊行路線，從海洋廣場出發，繞行火車站港西街圓環，經孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、義一路、信三路進入基隆港東三碼頭，以主要幹道為主。

文化局副局長李添慶指出，去年民眾反映部分路段狹窄易壅塞，因此今年踩街路線改為主要幹道，方便表演團隊演出與民眾觀賞，提高參與度。

調整踩街路線後，高砂橋、卅一號橋、成功陸橋及廿九號橋都納入管制，範圍較去年擴大，且從中山高速公路出口廿九號橋開始管制，車輛只能行駛西岸高架、中正高架或台六十二甲線，市中心區交管規模類似中元祭。交通旅遊處交通規劃科科長黃秀萍表示，將加強宣導，呼籲民眾儘量利用大眾交通工具。