〈台北都會〉興仁花園夜市樹林搶灘 北台灣最大

2017-06-02

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市又將有新夜市開幕，位於樹林區的「興仁花園夜市」，號稱北台灣面積最大、攤商多達七百家，對於外界質疑能撐多久，業者保證，此次耗時四年籌備、砸兩億元整地，已簽十年土地租約，絕對來真的！

占地1.5萬坪 攤商多達700家

興仁夜市在桃園八德已開業三年，業者相中樹林保安街二段廣達一．五萬坪的土地，再開同名連鎖夜市，地點鄰近桃園、新莊交界，雖周邊為工業區，業者不但規劃逾兩千個車位的大型汽、機車停車場，還闢建可容納四千人的休憩木棧道，廁所也斥資百萬裝潢，除了數百攤多元美食、服飾，「新北市歡樂耶誕城」的遊具廠商也進駐，營造大型遊樂區。

2千車位、百萬裝潢廁所

「我們的訴求就是環保、乾淨、質感！」興仁夜市執行副總詹芳霖表示，每間攤商都配備高價靜電油煙處理機、透明遮雨棚、油水分離下水道，並強制攤商使用ＲＯ過濾水、環保稻穀筷、玉米分解袋，每週三次檢查攤商衛生，高標準要求食品安全，要給民眾宛如在百貨公司的逛街體驗。

訴求環保 24小時保全巡檢

另外，全區設置兩百個監視器，並聘請保全廿四小時巡檢，不怕遊客掉東西或宵小出沒。管委會對攤商出勤也有限制，一個月請假兩次就得撤攤，透過嚴格的品質控管，讓遊客願意一來再來，目前還鎖定新店區，將於十月開第三家分店。

攤商吳四海說，桃園興仁夜市週末每日吸引萬人到訪，甚至有商家一舉成名，因收入不錯，此次超過六成商家都跟隨業者來樹林開分店，還有商家砸兩百萬裝潢攤位。

市場處攤販管理科科長姜俊銘表示，興仁夜市已取得合法營業許可，公安、消防、交通動線也獲市府審核通過。

許多夜市風光開幕、倉促收攤，如樹林大安夜市、新北文創夜市等，姜俊銘分析，價位是否符合庶民型態，商品有無創意特色是關鍵，許多經營者沒有長期規劃，不但有租地糾紛，也未控管攤商品質，就會遭市場機制淘汰。